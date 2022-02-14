Страны “Большой семерки” заявили о готовности ввести санкции против России

Страны “Большой семерки” (G7) готовы ввести санкции против России в случае ее вторжения на Украину. Об этом говорится в заявлении министров финансов Группы семи.

Министры подчеркнули, что ограничительные финансовые и экономические меры сразу же повлекут за собой ощутимые негативные последствия для российской экономики. Кроме того, страны G7 готовы дать оперативный и совместный ответ на любую дальнейшую агрессию России против Украины, сообщает Ura.ru.