 

Страны “Большой семерки” заявили о готовности ввести санкции против России

14.02.2022, 14:02, Разное
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Страны “Большой семерки” (G7) готовы ввести санкции против России в случае ее вторжения на Украину. Об этом говорится в заявлении министров финансов Группы семи.

Министры подчеркнули, что ограничительные финансовые и экономические меры сразу же повлекут за собой ощутимые негативные последствия для российской экономики. Кроме того, страны G7 готовы дать оперативный и совместный ответ на любую дальнейшую агрессию России против Украины, сообщает Ura.ru.



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