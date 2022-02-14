СМИ: звезда сериала “Друзья” Мэтт Леблан расстался со своей девушкой Авророй Маллиган

Иностранные СМИ “раскопали” неожиданную новость. Накануне Дня всех влюбленных, который отмечают сегодня во многих странах, стало известно, что звезда сериала “Друзья” Мэтт Леблан расстался со своей девушкой, телепродюсером Авророй Маллиган. Причем, как говорят знакомые 54-летнего актера, отношения прекратились уже давно, аж в 2020 году.

Отношения Мэтта и Авроры исчерпали себя. Все кончено. Мэтт воспринял эту новость тяжело, как и любой другой, — цитирует инсайдера издание The Sun.

Говоря о причинах расставания, источник предполагает, что Мэтт и Аврора расстались из-за работы и несовместимых графиков – он много путешествовал, она работала в Великобритании.

Аврора Маллиган и Мэтт Леблан, 2017 год

Если верить источникам, то роман актера и продюсера популярного телешоу Top Gear продлился чуть больше четырех лет. Впервые об их отношениях заговорили в 2016-м. Тогда Леблана пригласили вести шоу, на котором он и познакомился с Авророй (на тот момент она была ассистентом продюсера). Несмотря на разницу в возрасте – Маллиган младше Леблана на 17 лет – отношения развивались стремительно. Впервые они вышли в свет в апреле 2017-го, когда Аврора пришла поддержать возлюбленного на премьере заключительного сезона сериала “Эпизоды” на кинофестиваля Tribeca в Нью-Йорке.

Напомним, что ранее Мэтт Леблан был женат Мелиссе Макнайт, у них есть дочь Марина, сейчас девушке с редким психическим заболеванием 18 лет. Также Мэтт воспитывал детей Мелиссы от предыдущих отношений – падчерицу Жаклин и пасынка Тайлера. В 2006-м после трех лет брака Мэтт подал на развод. Также у Леблана был служебный роман – самый долгий из известных широкой публике – с партнершей по сериалу “Джоуи” актрисой Андреа Андрес. Коллеги встречались восемь лет, но в январе 2015-го разошлись.

Мэтт Леблан с коллегами по сериалу “Друзья” и Джеймсом Корденом, осень 2021 года