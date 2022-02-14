Необычные фильмы, которые стоит посмотреть в День всех влюбленных

День святого Валентина по традиции связан с романтическими комедиями и атмосферой сказочной гармонии, которая царит в реальности и на экране. Мы вместе с онлайн-кинотеатром KION предлагаем взглянуть на этот день и его символы с иного ракурса и ознакомиться с лентами, которые не всегда приходят на ум в связке с Днем всех влюбленных.

Для одиноких, но не теряющих надежду:

“Чунгкингский экспресс” (1994)

Мегаполис, представленный в картине гонконгского режиссера Вонг Кар-Вая, будто сам подталкивает человеческое одиночество к обретению второй половинки. В атмосфере на стыке эпох и формаций его герои, полицейские № 223 и № 663, ищут того, кого когда-то потеряли. Живут этими чувствами, двигаются вперед, не сдаются и, наконец, подходят к финалу истории (каждый к своему собственному).

“Доводы рассудка” (2007)

Одиноким людям впору знакомиться с мирами, описанными Джейн Остин. “Доводы рассудка” — отличный пример такой художественной реальности. Семья Энн Эллиот съезжает из родного поместья из-за долгов. Некогда отвергнутый капитан Фредерик Уэнтуорт через несколько лет повторно сватается к красавице Энн, не надеясь получить отказ. Ведь от ее решения зависит судьба родной семьи.

Для влюбленных пар:

“Разум и чувства” (1995)

Классика Джейн Остин, которая подойдет больше для просмотра со вторыми половинками. По сюжету две сестры вынуждены найти мужей после смерти отца. Состояние семьи стремится к нулю, семью ждет разорение. Чтобы воспрепятствовать этому и сохранить остатки достоинства, Элинор и Марианна вынуждены искать расположение уважаемых мужчин. К счастью, некоторых из них живут прямо по соседству. Вот только как разобраться с противоречиями чувств и разума, не ясно.

“Неспящие в Сиэттле” (1993)

Культовая мелодрама о том, что мужчины достойны взаимной любви ничуть не меньше, чем женщины. В главных ролях оскароносный Том Хэнкс и Мег Райан. Сэм Болдуин в тяжелых чувствах после смерти жены Мэгги. Чтобы нивелировать губительные последствия переживания горя, он с сыном Джоной переезжает в Сиэтл. Жизнь, казалось бы, начинается заново. Однажды под Рождество Джона звонит на радио и просит найти жену для папы. Чудо происходит и затрагивает Энни из Балтимора, которая пишет на это радио письмо.

Для всех, кто любит хорошее кино:

“Лобстер” (2015)

Возможно, главная антиутопичная история о любви в 2010-х. Дэвида после расставания с женой направляют в специализированный отель. В мире будущего одиноким быть нельзя, к тебе сразу будут применены “санкции”. У Дэвида есть 45 дней, чтобы найти себе партнера — в противном случае он из человека превратится в животное. Будущее антиутопии Лантимоса крайне коварно, но имеет и несколько лазеек. В конце концов, где человеческое Я не пропадало.

“Спенсер” (2021)

Все счастливые семьи счастливы одинаково, а все браки представителей высшего класса разлагаются похожим образом. Отношения принцессы Дианы (Кристен Стюарт) и принца Чарльза (Джек Фартинг) — идеальный пример, когда между партнерами уже нет ничего общего, но им лицемерно приходится притворяться влюбленными под надзором общества и близких. За роль принцессы Дианы Кристен Стюарт получила номинацию на премию “Оскар” за лучшую женскую роль.

Для тех, кто в активном поиске

“Как разговаривать с девушками на вечеринках” (2017)

Не обманитесь сладким названием, Джон Кэмерон Митчелл обожает протестную эстетику панка. 1978 год, Лондон, Энн (Алекс Шарп) вместе с двумя друзьями после концерта находит очень странный дом, где живут человекоподобные инопланетяне. Там парень встречает Зан (Эль Фаннинг), между ними пробегает искра, и девушка сбегает, чтобы сполна насладиться 48 часами свободы.

“Нимфоманка” (2013)

Фильм скандального датчанина Ларса фон Триера — это глубокое изучение одиночества. Он исследует человеческую сексуальность, нимфоманка Джо (Стейси Мартин и Шарлотта Генсбур) оказывается его подопытной. Она пытается заполнить внутреннюю пустоту любовью и различными фетишами, воюя с друзьями, обществом и даже собой.