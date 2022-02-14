“Мог украсть сердце, а украл диссертацию”. Под Офисом президента прошел массовый митинг студентов за отставку Шкарлета

По оценке “Интерфакс-Украина”, в 10 утра на акцию “Если любишь – уходи!” пришли около 500 человек, и после этого продолжали прибывать.

Среди участников акции – студенты Киево-Могилянской академии, Киевского политехнического института имени Игоря Сикорского, Национального авиационного университета и других студенческих сообществ.

Участники митинга подчеркнули, что их акция – не политическая и проводится с единственной целью – добиться отставки Шкарлета с должности главы МОН.

Как пояснили организаторы на странице акции в Facebook, они считают, что Шкарлет не соответствует должности, в частности, из-за таких причин: в его научных работах был обнаружен плагиат, он превышает свои полномочия и не желает признавать результаты выборов президента НаУКМА; в его подчинении находятся люди, предположительно, связанные с режимом бывшего президента Виктора Януковича и бывшим министром образования Дмитрием Табачником; он назначил ректором НАУ Максима Луцкого, который, по информации организаторов, подпадает под люстрацию и не имеет права возглавлять вуз.

Студенты развернули большой баннер “Шкарлет – луцкий дерибан”, а также принесли плакаты, часть которых приурочена к тематике Дня святого Валентина. Так, есть плакаты с надписями: “Жду, когда ты станешь бывшим”, “Плагиатору не место в правительстве”, “С Днем Шкарлетина”, “Тебе идет твоя отставка”, “Ты мог украсть сердце, а украл диссертацию”, “Шкарлет, отойди, ты закрываешь высшее образование”, “Любовь – это снять его портрет”, “Твоя отставка заставляет сердце биться чаще” и другие.

* Під Офісом Президента проходить акція студентів «Якщо любиш – піди!» з вимогою відставки міністра освіти та науки Сергія Шкарлета.#ШкарлетГеть #Шкарлет pic.twitter.com/msSjZE2b2l

— Iegor Shumikhin (@Zjoma) February 14, 2022

* «Страйкуй, кохай, освіту захищай»: акції за відставку міністра освіти Сергія Шкарлета під Офісом Президента #ШкарлетГеть #Шкарлет pic.twitter.com/sTrrXkn4Ys

— Iegor Shumikhin (@Zjoma) February 14, 2022

* Гасла на плакатах студентів на акції за відставку міністра освіти Сергія Шкарлета сповнені любов’ю#ШкарлетГеть #Шкарлет pic.twitter.com/ybe1P5fQV7

— Iegor Shumikhin (@Zjoma) February 14, 2022

Также студенты установили и разбили инсталляцию в виде ледяного сердца. Это символизировало, что у Шкарлета есть со студентами “токсичные отношения”, которые пора разорвать.

https://www.facebook.com/StudNaUKMA/videos/479274883733317/

Контекст:

Кабмин Украины назначил Шкарлета заместителем министра – и.о. министра образования в июне 2020 года. Сразу после этого Шкарлета обвинили в плагиате нескольких научных работ. Сам чиновник отрицал наличие некорректных заимствований в своих работах. Он заявил, что “не обязан ссылаться на все статьи в интернете” и ссылается “только на первоисточник”.

Позднее сообщалось, что аналитический и информационный отделы фракции “Слуга народа” подготовили для депутатов эфирные тезисы, где советовали, как комментировать скандал с назначением Шкарлета.

17 декабря 2020 года Верховная Рада Украины назначила Шкарлета министром образования, несмотря на решение профильного комитета и протесты представителей образовательного и научного сообщества. Такое назначение вызвало митинги студентов и представителей университетов. В партии “Голос” заявляли, что во время голосования были случаи кнопкодавства.

Новые призывы к отставке Шкарлета появились в начале 2022 года после выборов президента Киево-Могилянской академии. На выборах победил экс-министр образования и глава Национального агентства по обеспечению качества образования Сергей Квит. Министерство образования не признало выборы, так как они прошли с нарушениями. Администрация Киево-Могилянской академии 1 февраля на своем сайте заявила, что выборы прошли честно и прозрачно, а решение избирательной комиссии поддержали оба кандидата.

Студенты Киево-Могилянской академии 3 февраля объявили о бессрочной забастовке из-за непризнания со стороны Минобразования результатов выборов президента учебного заведения.

В ночь на 4 февраля Министерство образования отменило повторный конкурс на должность президента Могилянки. Решение отменить повторный конкурс было принято по результатам совещания под председательством премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

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