В 10 регионах Украины более 50% взрослого населения полностью вакцинированы от COVID-19 – Минздрав

Он подчеркнул, что вакцинация позволяет избежать чрезмерной наргузки на систему здравоохранения.

“Сейчас 24 из 25 регионов Украины уже вакцинировали по меньшей мере одной дозой более 40% взрослого населения. 21 из 25 регионов вакцинировали более 40% взрослых двумя дозами”, – рассказал министр.

В пятерку антилидеров по вакцинации входят регионы западной Украины – Закарпатская, Черновицкая, Ивано-Франковская, Волынская и Ровенская области.

Глава Минздрава 14 февраля заявил, что после четырех недель стремительного роста количества новых случаев COVID-19 в стране отметили признаки стабилизации эпидситуации.

По информации Ляшко, в Украине снизилась смертность от коронавирусной болезни – втрое во сравнение с волной штамма “Дельта”, и вдвое по сравнению со средним значением 2020 года.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине зарегистрированы вакцины против коронавируса от Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax), хоть она пока не зарегистрирована в стране.

Кампания по вакцинации в Украине стартовала 24 февраля 2021 года. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. Также в Украине разрешили введение третьей (дополнительной) дозы вакцины от коронавируса людям с тяжелыми заболеваниями, граждане начали ее получать 16 декабря.

22 декабря Минздрав разрешил ревакцинальную (бустерную) дозу вакцины медикам и работникам домов интернатного типа. 6 января Минздрав Украины разрешил бустерную дозу вакцины против коронавируса всем желающим в возрасте от 18 лет.

С начала вакцинальной кампании первую дозу вакцины получили 15,6 млн человек, две дозы – 14,9 млн.

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