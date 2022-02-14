 

“Иногда хочется задушить. Развестись – никогда”. Цибульская показала объятия с мужем, который теряет блокноты и помнит важные даты

14.02.2022, 13:54, Новости дня
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В комментариях к посту артистка рассказала, что супруг лучшее нее играет на фортепиано, теряет блокноты, помнит в отличие от нее все важные даты, а также “вместе с ней зачал и родил сына”.

“Иногда хочется задушить. Развестись – никогда”, – написала артистка.

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Публикация от Оля Цибульська (@cybulskaya)

Контекст:

Ольга Цибульская родилась в 1985 году в Ровенской области. В 2007 году в составе дуэта стала победительницей шоу “Фабрика звезд” на “Новом канале”. Сольную карьеру артистка начала в 2009-м.

В октябре 2020 года певица презентовала первый альбом “По барабану”, посвятив его своему 35-летию. Наиболее известные песни из репертуара Цибульской – “Сукня біла”, “Сонечко”, “Чекаю. Цьом”, “Киця”.

В 2015 году певица родила сына Нестора. Имя своего мужа и отца Нестора певица не разглашает, но, судя по опубликованной декларации о доходах, им является директор ООО “Радивиловмолоко” Сергей Грисюк.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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