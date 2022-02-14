Чтобы сохранить здоровье сердца: как нужно питаться после 50 лет и от каких привычек в еде нужно отказаться

На протяжении всей жизни потребности организма в питательных веществах меняются. В возрасте 50 лет и старше могут возникать определенные проблемы со здоровьем, в частности, такие как заболевания сердца, остеопороз, потеря мышечной ткани.

Несмотря на то что на это состояние могут влиять генетические факторы, однако значительное влияние могут оказывать физическая активность и выбор продуктов питания. Чтобы поддерживать хорошее здоровье сердца после 50 лет, нужно правильно питаться и избегать определенных пищевых привычек. Вот несколько советов относительно питания.

Каким должно быть питание

Нужно есть полезные для сердца продукты. Для сердца просто необходимы кальций, калий и магний. Также немаловажное значение имеет селен и цинк. Просто незаменимы витамины А, В, С и Е. Также требуется омега-3.

Что может навредить сердцу

Стоит избегать потребления продуктов, содержащих ГМО и консерванты, овощей и фруктов, выращенных с внесением пестицидов и химических веществ.

Вредными для сердца являются рафинированные продукты, жареное, жирное и копченое. Стоит ограничить количество потребляемой соли и сахара.

Ограничить потребление сахара

Считается, что рафинированный сахар, содержащийся в кондитерских изделиях, газированных напитках, сладких хлопьях и других продуктах, которые подвергались технологической обработке, может отрицательно повлиять на состояние здоровья. Это провоцирует несколько состояний: от воспаления до ожирения, а также диабета.

Большое количество сахара в рационе может привести к повышению риска смерти от болезней сердца. Женщинам можно потреблять не более 6 ч. л сахара в день, а мужчинам – не больше 9 ч. л.

Можно использовать сахарозаменители, например, такие как стевия. Также желательно сократить количество десертов в меню и заменить газированные напитки на чистую минеральную воду или чай.

Избегать слишком большого количества животных жиров

Несмотря на то что мясо является источником незаменимых аминокислот и белка, а также минералов и витаминов, некоторые животные белки содержат много холестерина.

Потребление насыщенных жиров значительно повышает риск скопления холестерина, болезней сердца и инсульта. Чтобы предотвратить это, нужно заменить свинину и говядину на рыбу, птицу и нежирные молочные продукты.

Не есть фастфуд

Большинство блюд, которые предложены в ресторанах быстрого питания, содержат много жиров, соли и калорий. Людям с высоким давлением натрий вообще опасен.

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Кроме того, для приготовления блюд быстрого питания используются вредные масла. Это приводит к повышению калорийности продуктов. Большое потребление калорий может привести к набору веса, что может создать дополнительную нагрузку на сердце и другие органы.

Не отказываться от клетчатки

Это питательное вещество, которое содержится в различных фруктах и овощах, семенах, орехах, цельнозерновых продуктах и бобовых. Клетчатка повышает чувство сытости и помогает снизить холестерин.

Это вещество способствует снижению холестерина за счет связывания холестеринсодержащих соединений в кишечнике. Стоит включить в свой рацион овсянку с семенами чиа, бутерброд с цельнозерновым хлебом, ягоды для перекуса, овощное рагу с фасолью.

Вот некоторые продукты, которые помогают более активно работать сердцу.

Сухофрукты

Самым лучшим сухофруктом для сердца является курага. Пользу приносят и абрикосы. В кураге много калия, который просто необходим для работы сердечной мышцы. Много калия в изюме. Тонизирующими свойствами отличается чернослив. Этот сухофрукт укрепляет организм и повышает работоспособность.

Яблоко

Этот фрукт богат флавоноидами. Это вещества, которые просто необходимы для профилактики ишемии и других болезней сердца. Также яблоко понижает холестерин.

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Зеленый салат

Все листовые овощи, в частности, такие как шпинат, салаты, пекинская капуста, важны для нашего организма. В этих продуктах содержится магний, калий и железо, а также витамины группы В.

В листовой зелени много витамина К, который нормализует свертывание крови. В листовой зелени много фолиевой кислоты, которая необходима для развития и нормального функционирования иммунной и кровеносной системы.

Орехи

Для сердца важны различные орехи, в частности, такие как кедровые, грецкие и миндаль. Это очень важные источники омега-3, имеющих важное значение для работы сосудов и сердца. Кроме того, в орехах много магния и калия.

Печень

Рекомендуется потреблять как куриную, так и говяжью печень. Также полезно мясо этих животных. Оно укрепляет сердечную мышцу, однако более питательным продуктом считается именно печень.

Авокадо

Авокадо богато полиненасыщенными жирными кислотами, принимающими участие в жировом обмене, повышающие уровень холестерина и предотвращающие возникновение атеросклероза.

В составе этого продукта медь, калий, железо, ликопины и бета-каротины. Ферменты авокадо значительно ускоряют усвоение витамин и микроэлементов.

Горький шоколад

Пользу приносит шоколад, в котором содержание какао не менее 70%. Другие же виды просто являются лакомством, которое провоцирует ожирение, что отрицательно сказывается на здоровье сердца. Горький шоколад укрепляет сердце, снижает давление и холестерин.