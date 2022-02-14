Онкострахование рассказало о том, как с 2022 года поменялся порядок помощи по ОМС

В РФ с 1 января 2022 года официально вступил в силу измененный порядок оказания помощи взрослым онкобольным пациентам по ОМС. Эксперты опасаются, что некоторые из новых требований негативно скажутся на лечении страдающих от рака граждан.

Соответствующий приказ № 116н был утвержден по решению Минздрава 1 февраля прошлого года, с начала 2022 предоставлять помощь онкобольным должны уже по новым правилам. Согласно тексту документа, субъекты РФ теперь самостоятельно назначают маршрут лечения и то, за какой помощью следует отправлять больного в другой регион страны. Пожелания самих пациентов больше не учитываются, цель поправок заключается прежде всего в загрузке профильных региональных клиник. В таком контексте человек с раком рискует стать заложником субъекта, в котором проживает, и если его направят в другой регион, возникает высокий риск, что местный ФОМС не будет оплачивать лечение.

Сократилось и число медучреждений, в которых могут решать, как именно лечить онкобольного. Обязательным условием является наличие там хирургического отделения, а также отделений противоопухолевой лекарственной и радиотерапии. Это создает дополнительные сложности, ведь теперь отправлять в такие больницы будут даже тех, кому не требуется операция или радиотерапия. Как итог, возрастет загруженность отделений, очереди станут больше, а по части лекарств возможна нехватка. Если нужного отделения или специалиста нет, формально можно воспользоваться телемедициной, но формулировка размытая, и неясно, как требование реализуют на практике.

В приказе указано, что теперь схемы лечения не обязательно должны включать узких специалистов. Например, при раке щитовидной железы привлекались эндокринологи, а при поражении глаз — офтальмологи. Это позволяло не только противостоять опухолям, но и восстанавливать функции органов. Нововведения распространяются и на доброкачественные новообразования, лечить их без онкологов теперь нельзя. Минусом обновленного порядка эксперты находят и то, что никакого внимания не уделяется вопросу качества медпомощи. Не установлены требования к больницам, связанные с квалификацией специалистов, оборудованием или наличием лекарств. Есть риск, что пациент попадет в медучреждение с лучевыми аппаратами 80-х годов, без универсального онколога и части требуемых для химиотерапии препаратов, информирует onkostrahovanie.ru

Начинать лечение онкобольным теперь придется только с госучреждений, работающие по ОМС частные клиники выпадают. Дальше в маршрутизации стоит стационар, он уже может быть не только государственным, но и частным, однако на деле приватные клиники имеют ряд ограничений по системе ОМС, они получают меньше квот.

Положительные инициативы приказ Минздрава тоже содержит. В частности, теперь у врача есть возможность повторно отправить на исследование гистологию в другую лабораторию любого региона России, в том числе в Москву. Это потенциально должно помочь более точно определять тактику лечения, хотя есть вопросы к реализации. Больше возможностей предоставит и телемедицина. Благодаря последней специалист сможет советоваться с другими опытными врачами, таким образом будет оказываться помощь и тем пациентам, у которых нет возможности отправить в другую больницу.

Сокращает приказ и сроки оказания медпомощи. Теперь на консультацию выделено максимум три дня, гистологию — до недели, аналогичный срок актуален для специализированной помощи после получения результатов гистологии. Эксперты поддерживают инициативу в целом, но сомневаются в ее успешности, поскольку для соблюдения таких мер нужно открывать больше медучреждений, онкоцентров, стационаров. Новый порядок не затрагивает платную медицину, добровольное страхование и получение помощи по полису.