Стало известно о серьезном диагнозе у Жириновского

Лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому диагностировали серьезные воспалительные процессы в головном мозге, сообщают СМИ со ссылкой на источники.

Медики оценивают состояние Жириновского как тяжелое, он все еще находится на высокопоточном ИВЛ в специальном вип-отделении Центральной клинической больнице (ЦКБ) управления делами президента РФ, сообщил собеседник Пятого канала.

При этом находящийся в терапевтическом отделении ЦКБ глава КПРФ Геннадий Зюганов находится в состоянии средней тяжести, близкой к удовлетворительному.

Ранее сообщалось, что Зюганов не смог навестить лидера ЛДПР Владимира Жириновского, несмотря на то, что в данный момент лежит с ним в Москве в Центральной клинической больнице (ЦКБ) Управления делами президента. Лично пообщаться не дают врачи. Он отметил, что к Жириновскому его сейчас «пока не пускают».

Зюганов отмечал, что находится в рабочем состоянии, вскоре ему придут результаты медицинских исследований, после которых станет ясно, когда он покинет ЦКБ. Источник сообщал, что о выписке Жириновского пока не может идти речи.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнял, что медики принимают все усилия для выздоровления и Зюганова, и Жириновского.