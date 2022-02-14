 

В Кремле оценили вероятность отказа Украины вступать в НАТО

14.02.2022, 13:28, Новости дня
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Отказ Украины вступать в НАТО помог бы переговорам о гарантиях безопасности, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Безусловно, каким-то образом зафиксированный, подтвержденный отказ Украины от идеи вступления в НАТО… Безусловно, это был бы шаг, который существенно поспособствовал бы формулированию более значимого ответа на российские озабоченности», – цитирует ТАСС Пескова. 

При этом он отметил, что концепция Киева относительно вхождения в НАТО вряд ли изменится. 

«В данном случае также обратили внимание на то, что из Киева попросили разъяснить посла его мнение. Вряд ли это можно воспринимать как свершившийся факт, с точки зрения изменения концептуального внешнеполитического мировоззрения Киева. Мы знаем, что совсем другие цели обозначены конституцией страны», – сказал он.

Ранее Пристайко в интервью радио Би-би-си заявил, что Украина может отказаться от вступления в НАТО, чтобы избежать войны с Россией. Позже он заявил, что Киев готов пойти на многие уступки, чтобы избежать войны, но об отказе от членства в НАТО речи не идет.



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