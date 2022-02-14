Госдуме рекомендовали принять закон о лишении свободы укрывавших педофилов людей

Думский комитет по госстроительству и законодательству рекомендовал парламенту принять закон о лишении свободы за укрывательство тяжких преступлений против детей, не достигших 14 лет.

Такие поправки внесли ко второму чтению законопроекта по усилению мер защиты детей от сексуального насилия, передает ТАСС.

«Заранее не обещанное укрывательство тяжких преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних, не достигших четырнадцатилетнего возраста, наказывается штрафом в размере до 100 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо принудительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок», – говорится в тексте проекта.

Ранее в феврале вступил в силу закон о пожизненном заключении педофилов-рецидивистов. Такое наказание грозит тем, кто был судим за насильственные действия в отношении несовершеннолетних или совершил их против двух и более детей.