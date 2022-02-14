 

Госдуме рекомендовали принять закон о лишении свободы укрывавших педофилов людей

14.02.2022, 13:28, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Думский комитет по госстроительству и законодательству рекомендовал парламенту принять закон о лишении свободы за укрывательство тяжких преступлений против детей, не достигших 14 лет.

Такие поправки внесли ко второму чтению законопроекта по усилению мер защиты детей от сексуального насилия, передает ТАСС.

«Заранее не обещанное укрывательство тяжких преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних, не достигших четырнадцатилетнего возраста, наказывается штрафом в размере до 100 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо принудительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок», – говорится в тексте проекта.

Ранее в феврале вступил в силу закон о пожизненном заключении педофилов-рецидивистов. Такое наказание грозит тем, кто был судим за насильственные действия в отношении несовершеннолетних или совершил их против двух и более детей.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.12 / В мире коронавирус подтвердили у 72,8 млн человек

24.01 / Россиянина в Греции арестовали на краденой в Турции яхте

25.09 / Sky News – угроза цензуры — Минобороны Литвы призвало соотечественников избавляться от китайских смартфонов

01.10 / Гордон – Зеленскому: Прошу вас посодействовать тому, чтобы гражданина Украины Саакашвили поскорее выпустили из тюрьмы в Грузии

30.03 / Президент Пакистана заболел COVID-19 после первой прививки от коронавируса

14.01 / “Магнит для туристов, инвесторов и студентов”. Кулеба рассказал о запуске официального сайта об Украине

23.07 / Niezalezna – в Польше признали, что «Северный поток — 2» стал победой Москвы

06.12 / Рашкин заявил, что дал подписку о невыезде

12.10 / В Курильске отреагировали на заявление премьера Японии

22.11 / Противогололедную обработку тротуаров и опасных участков дорог начали в Москве

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика