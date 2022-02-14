 

Треть пациентов с ОРВИ записываются к дежурному врачу онлайн

14.02.2022, 13:18, Разное
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В оперштабе по борьбе с коронавирусом отметили, то основная нагрузка во время волны заболеваемости штаммом “омикрон” легла на амбулаторное звено. В поликлиниках увеличили количество дежурных врачей, оперативно запустили онлайн-сервис для пациентов с симптомами ОРВИ.

“Онлайн-сервис оказался востребованным — почти каждый третий пациент записывается к дежурному врачу через интернет. Всего по записи специалистов посетили уже более 180 тысяч горожан с симптомами ОРВИ”, – подчеркнули в оперштабе.

Записаться к дежурному врачу можно на портале mos.ru, на сайте emias.info или с помощью мобильного приложения “ЕМИАС.ИНФО”. Горожане по-прежнему могут прийти в поликлинику без предварительного звонка и подождать специалиста в очереди.

Также жители столицы могут обратиться в любую близлежащую поликлинику. Записи не требуется.

С распространением штамма “омикрон” в московских поликлиниках ввели новые стандарты работы с пациентами с ОРВИ. Для них организовали спецотделения, отделили от тех, кто пришел с другими проблемами. Это помогло избежать огромных очередей.

Если у человека нет возможности попасть в поликлинику, то он может оставить заявку на аудиоконсультацию с врачом. Открытие и закрытие больничного происходит дистанционно, а данные автоматически направляются работодателю.



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