 

Названы регионы России с самым большим количеством влюбленных

14.02.2022, 13:18, Разное
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Более половины россиян (57%) испытывают чувство влюбленности. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), приуроченного ко Дню святого Валентина.

Среди регионов России по доле влюбленных граждан лидирует Уральский федеральный округ, где эти чувства испытывают 68% граждан. За ним следует Северо-Западный федеральный округ: там о влюбленности заявили 64% респондентов. Тройку лидеров замыкает Дальневосточный федеральный округ с результатом 62%, сообщает телеканал “360”.



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