 

Победительница шоу “Голос” Дина Гарипова объявила о беременности

14.02.2022, 13:16, Разное
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Победительница первого сезона шоу “Голос” (2012) и участница конкурса “Евровидение” (2013) от России Дина Гарипова рассказала в Instagram, что ждет ребенка. 30-летняя певица показала фото с округлившимся животом и написала:

В преддверии новых перемен… Всех с Днем Влюбленных!

Пол будущего ребенка, который станет для певицы первенцем, она пока раскрывать не стала. 

Дина Гарипова

Дина Гарипова вышла замуж в 2015 году. Избранник артистки – непубличный человек, поэтому не известно, как его зовут и как он выглядит. В своем Instagram-блоге Дина также не говорит о муже. Гарипова даже не хотела афишировать свою свадьбу, но в день регистрации брака у ЗАГСа их караулили журналисты. Чтобы как-то избежать встречи с ними, влюбленные переоделись в будничную одежду и, зайдя с другого входа, все же расписались. Торжество молодожены устроили за городом в узком кругу.

В шоу “Голос” Гарипова победила в 2012 году. В первом сезоне она выступала под руководством Александра Градского. Певица тяжело переживала смерть наставника в конце прошлого года.

Дорогой Александр Борисович, мы всегда будем любить вас. Спасибо за все, — писала она в социальных сетях.

Дина Гарипова и Александр Градский



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