Мнение: Малолетка и Чудесное Спасение

“Фигуристка Камила Валиева выступит в одиночном турнире на Играх. Спортивный арбитраж отклонил апелляции МОК, ISU и WADA. Решение принято с учетом статуса «защищенной персоны» фигуристки и особого к ней подхода”.

В итоге все получилось вообще смешнее некуда: у Камилы Валеевой допинг признали, но к дальнейшему участию допустили. Почему? А потому что она “защищенная персона”, то есть, попросту говоря – ребенок. Ей же всего 15 лет! – так сказали строгие судьи из Швейцарии… ну и махнули рукой, нехай соревнуется.

Что тут сказать? Разве что вспомнить, что в бандах налетчиков и раньше, и сейчас практиковалось такое “ноу-хау” – первым пускать “на дело” (например, влезать в форточку квартиры, которую предполагалось ограбить) детей до 14 лет. И резон был такой: с малолеткой, даже если поймают, никто ничего не сделает – она не подлежит уголовному преследованию. Постращают да отпустят. В общем, по песне:

За монетку, за таблеточку (sic!)

Сняли нашу малолеточку.

Ожидает малолетку

Небо в клетку, в клеточку…

последнее, кстати, тоже подходит к нашему случаю: ведь Россия, как мы вовсю хвастаем – чуть ли не единственная страна в мире, где за использование допинга предусмотрена УГОЛОВНАЯ ответственность.

“УК РФ Статья 230.1. Склонение спортсмена к использованию субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в спорте

1. Склонение спортсмена тренером, специалистом по спортивной медицине либо иным специалистом в области физической культуры и спорта к использованию субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в спорте, за исключением случаев, предусмотренных статьей 230 настоящего Кодекса, –

наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо ограничением свободы на срок до одного года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

2. То же деяние, совершенное:

а) группой лиц по предварительному сговору;

б) в отношении заведомо несовершеннолетнего спортсмена либо двух или более спортсменов;

в) с применением шантажа, насилия или с угрозой его применения, –

наказывается штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до четырех лет или без такового, либо ограничением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до четырех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до одного года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до четырех лет или без такового”. Принята это статья в УК РФ, хе-хе, в 2016 году.

Пророческая была песня про малолетку, оказывается. Но – пронесло.

А за Камилу Валиеву лично я рад. Однако, если после всего она еще и откатает на своем уровне программу в одиночных соревнованиях – я сниму шляпу и признаю ее величайшей спортсменкой в истории: это будет означать, что у нее не нервы, а просто стальные канаты.