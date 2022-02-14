 

Экранизация детектива “Смерть на Ниле” с Гадот и Хаммером стала лидером проката, собрав за выходные $12,8 млн

14.02.2022, 13:10, Новости дня
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Таким образом картина стала лидером проката, опередив фильм “Чудаки навсегда” и “Первый встречный”, которые за эти выходные собрали по $8 млн. По данным EntTelligence, “Смерть на Ниле” на выходных посмотрели около 1 млн зрителей. 

Контекст:

Премьера детектива “Смерть на Ниле” в украинском прокате состоялась 10 февраля. Главные роли в фильме сыграли израильская актриса Галь Гадот и американский актер Арми Хаммер.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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