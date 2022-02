Куриный паштет с соленым лимоном. Рецепт от эксперта

“Куриный паштет с солеными лимонами – доказательство того, что чревоугодие может быть простым. Паштет – это поджарить и взбить. Лимоны – это посолить, подержать и нарезать”, – написал он.

Одну луковицу нужно порезать и жарить на 30 г сливочного масла до его мягкого состояния. Добавить щепотку соли, ветвь чабреца, 400 г куриной печени и 50 мл коньяка. Держать все на огне до готовности печени. Достать чабрец, бросить печень в блендер, добавить 150 г крем-сыра и слить.

Паштет нужно намазать на багет и посыпать мелко нарезанным соленым лимоном.

Лимоны предварительно нужно порезать и засыпать солью (100 г на один лимон) и держать в холодильнике 4–5 дней. Перед использованием смыть с лимонов соль.

Контекст:

В 2015 году Клопотенко стал победителем пятого сезона кулинарного проекта “МастерШеф” на канале СТБ. После победы в шоу телеканал пригласил шеф-повара в качестве эксперта в несколько телевизионных проектов.

Клопотенко является сооснователем социального проекта Cult Food, цель которого – изменение культуры питания.

20 апреля 2021 года он вошел в список людей, которые влияют на будущее мировой гастрономии 50 Next, представленный The World’s 50 Best Restaurants.

