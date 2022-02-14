“Что за раскоряка?”, “Волочковская рогатка”. 46-летняя Волочкова показала шпагат вверх ногами

Балерина запечатлена в воздухе, на лентах. Она продемонстрировала шпагат вверх ногами.

“По-настоящему я живу только на сцене. Уже скоро следующий спектакль. Вы придете?” – спросила она.

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Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

“Нет уж, увольте от созерцания волочковской рогатки, если и пойдем, то в театр на настоящих профессионалов!” – ответила подписчица varvaisa725.

“Что за раскоряка?” – спросила katananumberone.

Контекст:

Волочкова родилась в 1976 году в Ленинграде (сейчас – Санкт-Петербург). Она начала сольную карьеру балерины в 2003 году, после увольнения из Большого театра. Волочкова заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести. С ним у балерины был роман. Причинами увольнения Волочковой из Большого театра стали якобы несоответствие физической формы балерины требованиям и невозможность подобрать ей партнера. Исключение Волочковой из Большого театра стало причиной судебной тяжбы.

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