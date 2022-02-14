«Газпром» объявил о плановой остановке на ремонт газопроводов, ведущих в Европу

Для стабилизации и возможности увеличить закачку европейские подземные хранилища газа «Газпром» в оперативные сроки проведёт ремонт основных газопроводов, поставляющих голубое топливо в страны ЕС. Речь идёт о газопроводах «Дружба», «Ямал-Европа» и «Северный поток».

«Впереди очень сложный метеопериод, сопряжённый с тяжёлой геополитической обстановкой. Однако это ни в коем случае не влияет на взятые «Газпромом» контрактные обязательства по прокачке газа в Европу. Поэтому мы, чтобы пройти это время без потерь, остановим на краткий промежуток времени три наших газопровода, устраним недочёты и возобновим их работу», – заявил глава корпорации Алексей Миллер.

По его словам, чтобы провести плановые ремонты магистралей, «Газпрому» потребуется не более месяца, и уже в апреле подача газа по основным маршрутам возобновится.

Подача топлива по газопроводу «Южный поток» будет идти в прежнем режиме, так как в настоящий момент он не нуждается в ремонте.

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