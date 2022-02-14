Больше половины россиян признались в состоянии влюбленности

Более половины (57%) опрошенных россиян испытывают влюбленность на данный момент. При этом мужчин среди них больше, чем женщин (61% против 53%), свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«Более половины россиян в настоящий момент испытывают влюбленность (57%). Доля влюбленных выше среди мужчин (61%), среди женщин сообщили, что скорее испытывают это чувство, 53%», – передает ТАСС сообщение ВЦИОМ.

Чаще всего о влюбленности сообщали респонденты в возрасте от 25 до 44 лет (75% – 25-34 года, 63% – 35-44 года). При этом 40% опрошенных отметили, что не испытывают это чувство в данный момент.

Чтобы проявить свои чувства, мужчины наиболее склонны дарить подарки (18%) и цветы (10%), тогда как женщины выражают влюбленность через заботу (25%). Мужчины и женщины, согласно ответам респондентов, почти в равной степени уделяют внимание своим объектам влюбленности (14% и 16% соответственно). Кроме того, респонденты в возрасте от 18 до 24 лет в качестве знаков внимания используют общение (16%), а также прогулки или совместное времяпрепровождение (13%).

«В разных формах проявления любви отражаются как внутренние установки, так и оказывающие влияние на характер гендерных отношений социальные изменения. Среди различных способов проявления чувств россиянами по отношению к любимым доминируют направленные на формирование позитивных, радостных эмоций – стараются этому уделять внимание более трети россиян. <…> Материальные знаки внимания уходят на второй план, являются скорее дополнением, а не основой в выстраивании отношений. Для влюбленных в эпоху гендерного равенства гораздо важнее становятся эмоциональный комфорт и поддержка, позволяющие противостоять вызовам внешней среды», – отметила советник генерального директора ВЦИОМ Елена Михайлова, комментируя результаты опроса.

Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 10 февраля 2022 года. В нем приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

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