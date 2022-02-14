 

Больше половины россиян признались в состоянии влюбленности

14.02.2022, 12:44, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Более половины (57%) опрошенных россиян испытывают влюбленность на данный момент. При этом мужчин среди них больше, чем женщин (61% против 53%), свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«Более половины россиян в настоящий момент испытывают влюбленность (57%). Доля влюбленных выше среди мужчин (61%), среди женщин сообщили, что скорее испытывают это чувство, 53%», – передает ТАСС сообщение ВЦИОМ.

Чаще всего о влюбленности сообщали респонденты в возрасте от 25 до 44 лет (75% – 25-34 года, 63% – 35-44 года). При этом 40% опрошенных отметили, что не испытывают это чувство в данный момент.

Чтобы проявить свои чувства, мужчины наиболее склонны дарить подарки (18%) и цветы (10%), тогда как женщины выражают влюбленность через заботу (25%). Мужчины и женщины, согласно ответам респондентов, почти в равной степени уделяют внимание своим объектам влюбленности (14% и 16% соответственно). Кроме того, респонденты в возрасте от 18 до 24 лет в качестве знаков внимания используют общение (16%), а также прогулки или совместное времяпрепровождение (13%).

«В разных формах проявления любви отражаются как внутренние установки, так и оказывающие влияние на характер гендерных отношений социальные изменения. Среди различных способов проявления чувств россиянами по отношению к любимым доминируют направленные на формирование позитивных, радостных эмоций – стараются этому уделять внимание более трети россиян. <…> Материальные знаки внимания уходят на второй план, являются скорее дополнением, а не основой в выстраивании отношений. Для влюбленных в эпоху гендерного равенства гораздо важнее становятся эмоциональный комфорт и поддержка, позволяющие противостоять вызовам внешней среды», – отметила советник генерального директора ВЦИОМ Елена Михайлова, комментируя результаты опроса.

Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 10 февраля 2022 года. В нем приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Ранее портал SuperJob.ru сообщил, что в этом году отмечать День святого Валентина планируют всего 12% россиян, 78% полностью проигнорируют этот праздник.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.11 / Муж Венедиктовой уволился из киберполиции, получил 774 тыс. грн и восстановился на работе – расследование

03.10 / Порошенко госпитализировали с коронавирусом и воспалением легких

13.07 / Россиянам предрекли «махровую жару»

29.11 / В Германии отреагировали на требование Украины вернуть ноты Баха

06.09 / Во Львове пьяный водитель, спасаясь от погони, протаранил патрульную машину – полиция

06.01 / Вучич поздравил Путина с Рождеством

12.01 / Инаугурация Байдена. Стало известно, кто представит Украину

11.08 / BFM TV – «предъявите пропуск» — французская полиция начала следить за выполнением новых правил

12.07 / Путин поздравил россиян с Днем рыбака

30.11 / В сети появились фотографии предполагаемой внебрачной дочери Путина

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика