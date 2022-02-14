Лукашенко назвал «безмозглой» политику Украины в отношении Белоруссии

Политика, которую Киев проводит в отношении Белоруссии, закрывая воздушное пространство, является безмозглой, сообщил президент республики Александр Лукашенко на встрече с украинским политическим деятелем Александром Морозом.

«Зачем впереди всей планеты закрыли небо для перелета наших самолетов? Ну, облетим мы. А если мы с Россией договоримся, и РФ закроет вылет самолетов из Украины – и украинских, и других? И поставит точки входа в Россию через Беларусь, что будут делать? Понимаете, безмозглость. Ладно, литовцы: у властей Литвы давно мозгов нет. Но Украина зачем это делает? Зачем это все было разрушать?» – передает его слова «БелТА».

По словам Лукашенко, Минск всегда готов подставить плечо Украине.

Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Роман Протасевич – основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала. Также задержана его девушка, россиянка Софья Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.

Брюссель в ответ на действия Минска собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией.