“Мы не можем вечно стоять на пороге, не понимая, готовы ли нас впустить”. В Офисе президента отреагировали на слова Пристайко о членстве Украины в НАТО

По словам Подоляка, Украина хочет видеть прямое заявление НАТО о перспективе членства, потому что “ситуация слишком накалена и позиции должны быть аккуратными и четкими”.

Подоляк подчеркнул: Украина “вполне конкретно” выразила свое отношение к НАТО и ЕС и обозначила как свои цивилизационные приоритеты, так и свою важность в построении обновленной системы общеевропейской безопасности. Он напомнил, что оба союза зафиксированы в фундаментальных законах Украины “как безусловные приоритеты” – и это поддерживает большинство украинцев.

“Поэтому нет никаких иных обсуждений для любого должностного лица – это уже четко определено. Но с другой стороны, где подобная же четкость от НАТО и ЕС? Потому что четкость – это ответственность, гарантии. На мой взгляд, именно сегодня Украина должна получить четкий ответ в виде перспективы членства”, – считает советник главы ОП.

Как выразился Подоляк, “мы не можем вечно стоять на пороге, не понимая, готовы ли нас впустить”. Он отметил, что гарантировать безопасность Украины “действительно надежно может только европейская и евроатлантическая интеграция”.

“Собственно, о недопустимости двойственного положения, когда Украина выбрала конкретное направление, а коллективный НАТО занял демонстративно выжидательную позицию, чем, безусловно, поощряет РФ на агрессивное поведение, и говорят должностные лица Украины”, – резюмировал он.

В комментарии BBC Radio 5 Live, опубликованном 14 февраля, Пристайко заявил, что на фоне возможного нового вторжения России, угроз и шантажа Украина “могла бы” отказаться от задекларированного в Конституции вступления в НАТО, пытаясь проявить гибкость и найти лучший выход из ситуации. Он подчеркнул, что в этом случае Украина останется незащищенной, притом что все государства – соседи России уже являются членами НАТО, так что вступление Украины в Альянс в реальности не слишком изменит ситуацию безопасности для РФ.

BBC подало заявление Пристайко в формулировке: “Посол Украины заявил, что его страна может согласиться не присоединяться к НАТО, если это предотвратит войну с Россией”. Это сообщение было опубликовано мировыми СМИ и вызвало бурную реакцию у украинской общественности.

В МИД Украины подчеркнули, что слова Пристайко были “вырваны из контекста”.

Контекст:

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики “внеблоковости”. В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.

Президент США Джо Байден говорил, что российская агрессия не станет препятствием для вступления Украины в НАТО. В то же время, отвечая на вопрос, получит ли Украина план действий для членства в НАТО, он сказал, что “это еще предстоит увидеть” и сначала Украина должна искоренить коррупцию.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба говорил в июле, что Украина хочет получить от НАТО конкретную информацию о перспективах присоединения к Альянсу. “Если Россия является причиной, не говорите нам, что это из-за недостатка реформ”, – подчеркивал министр.

10 декабря на фоне наращивания Россией численности войск у границы с Украиной и на оккупированных территориях министерство иностранных дел РФ опубликовало заявление, в котором Россия потребовала от Североатлантического альянса официально отозвать обещание Украине о ее вступлении в НАТО.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отклонил это требование. “Отношения НАТО с Украиной будут решать 30 союзников по НАТО и Украина – и никто другой”, – подчеркнул он.

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