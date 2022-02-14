 

“Действовать нужно немедленно”. Украинские деятели культуры обратились к мировым лидерам с призывом о мире

14.02.2022, 12:18, Новости дня
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“Мы призываем всех мировых лидеров сделать все зависящее, чтобы украинское государство и его народ находились в покое. Россию, в свою очередь, призываем немедленно отвести войска. Ведь ваши лидеры говорят, что они за мир – так докажите это. Демократический Запад просим предоставить финансовую помощь и оружие для обороны”, – отметили в заявлении.

Они добавили: история  доказала, что Украина – миролюбивая страна.

“Когда играет музыка, демонстрируется фильм или свою картину рисует художник – грохот орудий не подходит такой работе. Мы хотим, чтобы украинцы мирно посещали театры, ходили в музеи, читали книги, смотрели фильмы. И работали на своей любимой работе. В ваших силах сделать это реальностью. Но действовать нужно немедленно”, – подчеркнули деятели культуры.

Заявление подписали, в частности, художник Иван Марчук, дирижер Оксана Лынив, писатели Ирена Карпа, Сергей Жадан и Андрей Курков, солистка группы Go-A Катерина Павленко, режиссеры Сахра Карими, Олег Сенцов и Сергей Лозница, актриса Ирма Витовская.

На сайте опубликована ссылка на заявление, к которому могут присоединиться деятели культуры.

Контекст:

Весной 2021 года Россия начала наращивать численность войск вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, объясняя это военными учениями. После нескольких недель напряженности РФ частично отвела части в места постоянной дислокации.

В конце октября американские СМИ сообщили, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Позже об угрозе нового вторжения со стороны РФ неоднократно заявляли и лидеры западных стран.

Так, в Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. 11 февраля, по данным The Guardian, Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.

В то же время украинские власти считают, что западные страны преувеличивают опасность.

24 января после заседания СНБО, на котором рассматривали, в частности, вопросы нацбезопасности, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что “все спокойно, причин для паники нет”. Секретарь СНБО Алексей Данилов в тот же день заявил, что полномасштабное вторжение России сейчас невозможно.

Министр обороны Украины Алексей Резников в конце января заявил, что, несмотря на значительное скопление российских войск, не создано ни одной ударной группировки, необходимой для того, чтобы перейти к наступлению. 8 февраля он сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Беларуси и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент.

11 февраля ряд стран, в том числе США, призвали своих граждан срочно покинуть Украину из-за вероятной эскалации.

Зеленский заявил 12 февраля, что власть понимает риски, но, по его мнению, в информационном пространстве сейчас слишком много информации относительно возможного вторжения РФ в Украину, которая провоцирует панику.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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