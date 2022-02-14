 

“Остались друзьями”. alyona alyona заявила, что спустя год рассталась со своим бойфрендом

14.02.2022, 12:17, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Сегодня валентинка выглядит так. Мы с Денисом остались любящими друзьями”, – написала артистка, опубликовав признание в любви украинской армии и Украине.

Экс-избранник певицы пока не комментировал их расставание.

https://www.facebook.com/savranenkoalyona/posts/4955235497875098

Контекст:

Впервые об отношениях с Yoxden alyona alyona рассказала 14 февраля 2021 года. Пара начала жить вместе 3 сентября.

alyona alyona все это время скрывала лицо бойфренда и говорила, что он сам избегает публичности.

В конце сентября певица перестала скрывать возлюбленного, появившись вместе с Yoxden на светском мероприятии. В январе 2022 года певица призналась, что они с возлюбленным будут жить раздельно, поскольку она приняла решение “исчезнуть на время и уехать”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.04 / В ЕАЭС задумались о введении требования о самозатухаюших сигаретах

03.09 / Байден обвинил Трампа в отсутствии реакции на отравление Навального

07.07 / Требование надеть маски во французском автобусе обернулось трагедией

12.02 / В лондонском метро запустили антироссийскую рекламу с цитатой из Тургенева

01.08 / Вступили в силу новые требования к посольству и консульствам США в России

10.07 / Смартфоны Samsung получат водяное охлаждение

13.01 / В прокуратуре заявили, что Тупицкому уже вручили подозрение, так что встречать его в аэропорту не будут

26.08 / ФАС оштрафовала Booking.com на более чем миллиард рублей

14.08 / Тысячи рабочих МТЗ направились в центр Минска после отказа премьера общаться с ними

22.01 / СМИ: МИД Германии готовит план по эвакуации дипломатов на Украине

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика