“Что за орехи! Огонь”. Каменских снялась в микрокупальнике с верхнего ракурса

Каменских отметила, что фото было сделано во время отпуска.

Певица сделала селфи с верхнего ракурса. Она выбрала микрокупальник с бюстгальтером, прикрывающим только часть груди.

“Неделя настолько была полна дел, что даже нет времени сделать новые фотки, поэтому заряжаю себя теплыми старенькими отпускными”, – написала она.

Певица также анонсировала свой концерт в одном из клубов Одессы, который состоится 14 февраля.

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Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

“Маечка маловата”, – отметила подписчица hecate_new.

“Что за орехи! Огонь”, – написал igor_alexandrovich_official.

Контекст:

Певица отдыхала в Мексике в январе 2022 года.

Каменских выступала вместе с Потапом (Алексеем Потапенко) в дуэте “Потап и Настя” с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности группы. Каменских начала сольную карьеру под именем NK. Она выпустила два студийных альбома.

Каменских и Потап 23 мая 2019 года сыграли свадьбу.

На шоу “Голос країни” (телеканал “1+1”), тренером которого является Потап, ему предсказали пополнение в семье.

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