Пристайко объяснил свое заявление: Мы готовы на компромиссы, но они лежат не в сфере НАТО, а в Минских договоренностях

Он отметил, что украинские дипломаты сейчас объясняют во всех интервью, что, хотя курс на вступление в НАТО есть в украинской Конституции и никаких изменений в этом вопросе нет, но Украина не может рассчитывать сейчас на НАТО – “потому что мы не члены семьи”.

“Чтобы избежать войны прямо сейчас, мы готовы на компромиссы, но они лежат не в сфере НАТО, а в Минских договоренностях и т.п. Что касается НАТО сейчас – мы оставляем курс, но вынуждены искать другие варианты, которые позволят выжить прямо сейчас”, – сказал Пристайко.

В комментарии BBC Radio 5 Live, опубликованном 14 февраля, Пристайко заявил, что на фоне возможного нового вторжения России, угроз и шантажа, Украина “могла бы” отказаться от задекларированного в Конституции вступления в НАТО, пытаясь проявить гибкость и найти лучший выход из ситуации. Он подчеркнул, что в этом случае Украина останется незащищенной, при том, что все страны-соседи России уже являются членами НАТО, так что вступление Украины в Альянс в реальности не слишком изменит ситуацию безопасности для РФ.

BBC подало заявление Пристайко в формулировке: “Посол Украины заявил, что его страна может согласиться не присоединяться к НАТО, если это предотвратит войну с Россией”. Это сообщение было опубликовано мировыми СМИ и вызвало бурную реакцию у украинской общественности.

В МИД Украины подчеркнули, что слова Пристайко были “вырваны из контекста”, и добавили, что ради мира и сохранения жизней граждан Украина готова идти “на любые форматы диалогов со странами и международными организациями”.

В Офисе президента Украины напомнили, что страна хочет видеть прямое заявление НАТО о перспективе членства, потому что “ситуация слишком накалена”, и “мы не можем вечно стоять на пороге, не понимая, готовы ли нас впустить”.

Контекст:

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики “внеблоковости”. В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.

Президент США Джо Байден говорил, что российская агрессия не станет препятствием для вступления Украины в НАТО. В то же время, отвечая на вопрос, получит ли Украина план действий для членства в НАТО, он сказал, что “это еще предстоит увидеть” и сначала Украина должна искоренить коррупцию.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба говорил в июле, что Украина хочет получить от НАТО конкретную информацию о перспективах присоединения к Альянсу. “Если Россия является причиной, не говорите нам, что это из-за недостатка реформ”, – подчеркивал министр.

10 декабря на фоне наращивания Россией численности войск у границы с Украиной и на оккупированных территориях министерство иностранных дел РФ опубликовало заявление, в котором Россия потребовала от Североатлантического альянса официально отозвать обещание Украине о ее вступлении в НАТО.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отклонил это требование. “Отношения НАТО с Украиной будут решать 30 союзников по НАТО и Украина – и никто другой”, – подчеркнул он.

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