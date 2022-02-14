Специалисты рассказали, чем полезна банановая кожура

Бананы являются очень полезными для организма. В них содержится множество витаминов и микроэлементов, а также большое количество клетчатки, поэтому, съев даже один банан, можно быстро утолить голод.

Особенно богаты бананы витамином А, который способствует улучшению состояния кожи, особенно сухой или потрескавшейся. Косметологи рекомендуют периодически делать из этого полезного продукта, приготовленного самой природой, маски для кожи. Для этого нужно размять банан до однородной консистенции, нанести на кожу, затем смыть через несколько минут. После нескольких подобных процедур, утверждают специалисты, кожа в буквальном смысле преобразится: она станет более увлажненной, упругой и эластичной.

Недавно специалисты пришли к выводу, что полезными являются не только бананы, но и кожура от них. В ней содержатся витамины С и В6, которые имеют большое значение для иммунной системы организма, а также калий, способствующий нормальному ритму сердца, магний, регулирующий кровяное давление. Так же, как бананы, кожура имеет в своём составе клетчатку, которая способствует не только быстрому утолению голода, но и положительно влияет на процесс пищеварения и снижает риск сахарного диабета.

В результате научных исследований специалисты пришли к выводу, что банановая кожура обладает антибактериальным эффектом, поэтому является профилактическим средством против проблем с дёснами, например, гингивита и пародонтита, а также против прыщей или угрей на коже, пишет портал “Слово и дело”.

Источник: inosmi.ru