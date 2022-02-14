 

ВАДА оправдалось за задержку пробы Валиевой

14.02.2022, 11:52, Новости дня
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Представители лаборатории Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в Стокгольме не знали, что допинг-пробу российской фигуристки Камилы Валиевой необходимо проверить до начала Олимпийских игр в Пекине, сообщили в агентстве.

«Согласно информации, полученной ВАДА, допинг-проба (Валиевой) в данном случае не была помечена Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) как приоритетная, когда она была получена антидопинговой лабораторией в Стокгольме. Это означало, что лаборатория не знала, как ускорить анализ этого образца», – передает РИА «Новости» сообщение агентства.

Также в релизе подчеркивается, что агентство разочаровано решением Спортивного арбитражного суда (CAS) об отмене временного отстранения спортсменки.

Тем временем независимый отдел разведки и расследований Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) займется делом российской фигуристки Камилы Валиевой и проведет расследование в отношении ее окружения, сообщается в релизе организации.

«Как было объявлено ранее, в соответствии с положениями кодекса, когда в антидопинговом деле фигурирует несовершеннолетний, необходимо провести расследование в отношении вспомогательного персонала этого спортсмена. РУСАДА уже сообщило, что начало этот процесс. Кроме того, этим займется независимый отдел разведки и расследований ВАДА», – говорится в релизе.

В понедельник Спортивный арбитражный суд (CAS) не удовлетворил апелляции Международного олимпийского комитета (МОК), Международного союза конькобежцев (ISU) и Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) на решение дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) снять временное отстранение с Валиевой. Спортсменка сможет выступить в личном турнире на Олимпиаде.

Напомним, Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря дала положительный результат на триметазидин. РУСАДА наложило на Валиеву временное отстранение, после апелляции спортсменки 9 февраля оно было снято. Международный олимпийский комитет, Всемирное антидопинговое агентство и Международный союз конькобежцев подали протест на решение РУСАДА. Глава Олимпийского комитета РФ Станислав Поздняков заявил, что задержка с обнародованием результатов допинг-пробы Валиевой «выглядит очень-очень странной».



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