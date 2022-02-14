Москвич пожаловался в СК на нехватку моделей европеоидной расы на сайте Nike

Житель Москвы Евгений Смирнов написал заявление в Следственный комитет, он попросил проверить компанию Nike на расовую дискриминацию из-за почти полного отсутствия на русскоязычном сайте фото моделей европеоидной расы.

Заявление написано на имя главы СК РФ Александра Бастрыкина, в нем Смирнов отметил, что на сайте Nike почти все представленные расы негроидной и монголоидной расы, об этом заявитель сообщил РИА «Новости».

По мнению Смирнова, большинство россиян – европеоиды.

Он добавил, что обращался в службу поддержки клиентов компании, предложил «бесплатную помощь в подборе моделей для устранения расового дисбаланса», но ему отказали. Ему также не рассказали, как отбирают моделей для российского сайта.

Смирнов считает, что подобные действия являются «навязыванием западных ценностей и стереотипов, которые чужды европейской культуре в целом и славянской в частности».

«Нежелание устранить расовый дисбаланс и прислушаться к мнению представителя расы, которая составляет большинство населения страны, является прямым фактом дискриминации и неуважения к населению страны», – отметил заявитель.

Заявление было принято 10 февраля, проверка должна проводиться на нарушение статьи УК РФ «Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина».

В самой Nike и в Следственном комитете заявление пока не комментировали.