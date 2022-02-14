 

“Местные власти говорят, что нет средств”. Жители Рязанской области попросили Тарантино дать им денег на ремонт здания

14.02.2022, 11:31, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

По словам жителей Касимова, они хотят сделать из здания музей в память о Борисе Пастернаке.

“Уважаемый мистер Тарантино, мы знаем вашу любовь к русской литературе, знаем, что с Борисом Пастернаком у вас особая духовная связь. Мы хотим сохранить ту частичку дореволюционной России, которая была так дорога Борису Пастернаку. Мы хотим превратить этот дом в музей”, – заявили жители Касимова, показав состояние, в котором находится здание.

Активисты отметили, что местные власти денег на реконструкцию не дают.

“Нам стыдно обращаться за помощью к вам, американскому режиссеру, но местные власти не оставили нам выбора – чиновники разводят руками, говорят, что нет средств на реконструкцию. Вы любите и цените российскую культуру намного больше, чем российский чиновник. Помогите нам сохранить это исторически важное для города здание”,  – заявили местные жители.

Представители Тарантинто пока что не отреагировали на просьбу жителей Рязанской области помочь им деньгами.

ВИДЕОВидео: Детинов / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.04 / Украина подала замечания к финальному отчету Ирана о катастрофе самолета МАУ – Криклий

06.08 / Обладателя «Грэмми» задержали по обвинению в домогательствах

16.03 / Британский астрофизик раскритиковал Илона Маска

07.07 / Ученые показали, во что превратят человека 25 лет удаленки

30.09 / В Кремле выступили против военного сотрудничества Украины и Турции

26.07 / Пекин предупредил Вашингтон об опасности политики США в отношении КНР

06.09 / Талибы отказались от переговоров с лидером сил сопротивления в Панджшере

21.11 / В России зафиксирован максимальный суточный прирост больных COVID-19 с начала пандемии

21.09 / Гастрономические туры по РФ предложено включить в программу кешбэка

29.05 / Названы выгоды РФ от строительства «Пакистанского потока»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика