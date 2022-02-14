“Местные власти говорят, что нет средств”. Жители Рязанской области попросили Тарантино дать им денег на ремонт здания

По словам жителей Касимова, они хотят сделать из здания музей в память о Борисе Пастернаке.

“Уважаемый мистер Тарантино, мы знаем вашу любовь к русской литературе, знаем, что с Борисом Пастернаком у вас особая духовная связь. Мы хотим сохранить ту частичку дореволюционной России, которая была так дорога Борису Пастернаку. Мы хотим превратить этот дом в музей”, – заявили жители Касимова, показав состояние, в котором находится здание.

Активисты отметили, что местные власти денег на реконструкцию не дают.

“Нам стыдно обращаться за помощью к вам, американскому режиссеру, но местные власти не оставили нам выбора – чиновники разводят руками, говорят, что нет средств на реконструкцию. Вы любите и цените российскую культуру намного больше, чем российский чиновник. Помогите нам сохранить это исторически важное для города здание”, – заявили местные жители.

Представители Тарантинто пока что не отреагировали на просьбу жителей Рязанской области помочь им деньгами.

ВИДЕОВидео: Детинов / YouTube

—