 

“Слова вырваны из контекста”. В МИД прокомментировали заявление Пристайко об отказе Украины от вступления в НАТО

14.02.2022, 11:31, Новости дня
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“Посол Пристайко справедливо отметил в интервью, что перспектива членства в НАТО закреплена в Конституции Украины, но Украина пока не является членом НАТО или иного альянса безопасности. Так что ключевым для нашей страны становится вопрос гарантий безопасности”, – говорится в заявлении МИД.

В дипломатическом ведомстве отметили, что лучшей гарантией безопасности был бы “немедленный прием Украины в Альянс”, ведь “угрозы Украине существуют здесь и сейчас, поэтому поиск ответа на вопросы гарантий становится фундаментальной задачей”.

В МИД также добавили, что ради мира и сохранения жизней своих граждан Украина готова идти на любые форматы диалогов со странами и международными организациями.

При этом, отметили в ведомстве, “ни одно решение не может быть принято вопреки Конституции Украины”.

https://www.facebook.com/oleg.nikolenko.50/posts/10226306375581010

14 февраля ВВС опубликовало интервью посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко, в котором он якобы заявил, что на фоне возможного нового вторжения России Украина может отказаться от задекларированного в Конституции вступления в НАТО. Он также отметил, что Украина может быть “гибкой”.

Контекст:

Весной 2021 года Россия начала наращивать численность войск вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, объясняя это военными учениями. После нескольких недель напряженности РФ частично отвела части в места постоянной дислокации.

В конце октября американские СМИ сообщили, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Позже об угрозе нового вторжения со стороны РФ неоднократно заявляли и лидеры западных стран.

Так, в Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. 11 февраля, по данным The Guardian, Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.

В то же время украинские власти считают, что западные страны преувеличивают опасность.

24 января после заседания СНБО, на котором рассматривали, в частности, вопросы нацбезопасности, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что “все спокойно, причин для паники нет”. Секретарь СНБО Алексей Данилов в тот же день заявил, что полномасштабное вторжение России сейчас невозможно.

Министр обороны Украины Алексей Резников в конце января заявил, что, несмотря на значительное скопление российских войск, не создано ни одной ударной группировки, необходимой для того, чтобы перейти к наступлению. 8 февраля он сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Беларуси и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент.

11 февраля ряд стран, в том числе США, призвали своих граждан срочно покинуть Украину из-за вероятной эскалации. В последующие дни их число выросло.

Зеленский заявил 12 февраля, что власть понимает риски, но, по его мнению, в информационном пространстве сейчас слишком много информации относительно возможного вторжения РФ в Украину, которая провоцирует панику.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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