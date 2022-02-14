Новый сезон будет ярким и стильным: главные принты скорой весны-2022

Новый модный сезон обещает быть достаточно ярким в отношении цветов и в вопросе стилистических решений. В тренде будут интересные принты, а также классические варианты, представленные в несколько обновленном виде. Вот какие модные и стильные принты принесет нам весна 2022 года.

Тигровые узоры

Из всех анималистичных принтов в этом сезоне большую популярность приобрел именно тигровый. Этот узор просто отлично сочетается как с элементами женственного и романтичного гардероба, так и с довольно грубыми деталями.

К тому же в последнее время леопардовый принт и рисунок в виде шкуры зебры так активно используется везде, что пора сделать небольшую паузу. Тигровые узоры станут просто отличной альтернативой.

Тай-дай

Принт тай-дай на протяжении нескольких сезонов пользуется популярностью и еще долго не утратит своей актуальности.

Этой весной мы снова увидим такой интересный и оригинальный рисунок на футболках, платьях и даже юбках и джинсах. Дополнить образ стоит не менее интересной и эффектной обувью.

Оригинальные узоры

Интересные и красивые узоры станут самым настоящим трендом весны 2022 года. Интересно смотрятся мультяшные герои, смайлы, а также многие другие стилистические решения.

Такие рисунки помогут сделать образ более привлекательным. Именно поэтому стоит смело добавлять красочные и необычные узоры в свой привычный гардероб.

Геометрические принты

Такие узоры можно будет встретить в самых невероятных интерпретациях.

Красиво будут выглядеть яркие треугольники, ромбы или овалы на одежде. Такие узоры помогут добавить образу яркости и притягательности.

Горошек

Это извечная классика, которая никогда не выходит из моды. Горошек можно будет увидеть на самых различных нарядах, в частности таких как блузы, платья, юбки, кардиганы.

Чтобы сделать образ более интересным, стоит дополнить его яркими аксессуарами и красивой обувью.

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Абстрактный колор блок

Такой узор на протяжении нескольких лет входил в список антитрендов, несмотря на свою популярность в прошлом.

Однако новая интерпретация этого принта снова делает его очень популярным. Модные колор блоки теперь не выглядят строго геометрично, а плавно переходят один в другой.

Цветы

Кажется, ни один весенне-летний сезон не обходится без красивых флористических принтов. Этот год не стал исключением.

Лучше всего сделать основную ставку на изображение полевых или же тропических цветов в трендовых оранжевых, голубых, розовых и фиолетовых тонах.

Такой наряд помогает придать нотку женственности и романтичности. Красиво будут смотреться платья с яркими и красочными цветами.

Полоски

Чаще всего этот принт в ближайшие 6 месяцев будет встречаться на свободных брюках, рубашках оверсайз и объемных блейзерах.

Такой принт выглядит очень красиво, стильно и эффектно, именно поэтому стоит выбирать наряды с таким узором.

Мелкая клетка

Крупную клетку серых и бордовых тонов дизайнеры решили оставить в осенне-зимнем сезоне.

Весной и летом в тренде будут небольшие геометрические узоры довольно ярких сиреневых, розовых, оранжевых и зеленых тонов.