В Олимпийском комитете США разочаровались решением CAS по делу Валиевой

Исполнительный директор Олимпийского и Паралимпийского комитета США (USOPC) Сара Хиршланд заявила, что в организации разочарованы решением Спортивного арбитражного суда (CAS) о допуске российской фигуристки Камилы Валиевой на личный турнир Олимпийских игр в Пекине.

«Мы разочарованы сигналом, который посылает это решение. Коллективная ответственность всего олимпийского сообщества заключается в защите целостности спорта и обеспечении соответствия наших спортсменов, тренеров и всех участников самым высоким стандартам. Спортсмены имеют право знать, что они соревнуются на равных условиях. К сожалению, сегодня в этом праве отказывают. Мы знаем, что это дело еще не закрыто, и призываем всех участников олимпийского движения продолжать борьбу за чистый спорт от имени спортсменов всего мира», – передает РИА «Новости» слова Хиршланд.

В понедельник Спортивный арбитражный суд (CAS) не удовлетворил апелляции Международного олимпийского комитета (МОК), Международного союза конькобежцев (ISU) и Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) на решение дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) снять временное отстранение с Валиевой. Спортсменка сможет выступить в личном турнире на Олимпиаде.

В решении CAS подчеркивается, что в отношении Валиевой будет проведена дисциплинарная процедура по поводу положительной допинг-пробы, но в сложившихся обстоятельствах недопуск фигуристки до личного турнира Игр нанес бы ей непоправимый ущерб. Также в CAS отметили, что комиссия не рассматривала в деле россиянки вопросы, связанные с командным турниром на Олимпийских играх, где все еще не проведена церемония награждения.

Напомним, Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря дала положительный результат на триметазидин. РУСАДА наложило на Валиеву временное отстранение, после апелляции спортсменки 9 февраля оно было снято. Международный олимпийский комитет, Всемирное антидопинговое агентство и Международный союз конькобежцев подали протест на решение РУСАДА. Глава Олимпийского комитета РФ Станислав Поздняков заявил, что задержка с обнародованием результатов допинг-пробы Валиевой «выглядит очень-очень странной».