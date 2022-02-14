Собянин представил основные дорожные проекты Москвы на 2022 год

В Москве объединят Северо-Восточную и Юго-Восточную хорды. В городе появится новая магистраль – Московский скоростной диаметр. Собянин отметил, что по своим масштабам и значению МСД сопоставим с МКАДом.

“Трасса длиной 68 км свяжет крупнейшие вылетные магистрали – Северо-Западную хорду, Дмитровское, Алтуфьевское, Ярославское, Щелковское шоссе, шоссе Энтузиастов, Рязанский и Волгоградский проспекты, Южную рокаду, Каширское и Варшавское шоссе”, – рассказал мэр.

У станции “Новохохловская” с МСД можно будет выехать на Третье транспортное кольцо. На севере продолжением магистрали станет трасса М11 “Москва – Санкт-Петербург”, на востоке – будущая трасса М12 “Москва – Казань”, на юге – магистраль “Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе” и трасса М2 “Крым”.

Собянин сообщил, что строительство первой очереди МСД завершится в этом году. Участок протянется от Бусиновской развязки на севере до Косинской эстакады на юго-востоке.

“В течение года будет введено в строй последнее крупное сооружение на этой трассе – эстакада основного хода от Алтуфьевского до Дмитровского шоссе длиной 2,4 км”, – уточнил градоначальник.

Продолжается строительство второй очереди магистрали. Ее введут в эксплуатацию в 2023 году.

Собянин отметил, что благодаря МСД перемещаться по Москве можно будет быстрее и комфортнее. Проезд по магистрали через весь город займет 40 минут.

“В зависимости от расстояния и времени суток время в пути сократится от 10 до 50 минут. Дорога в аэропорты Шереметьево и Домодедово сократится на 20-25 минут. Транзита грузового транспорта на диаметре не будет”, – сообщил мэр.

На севере МСД будет связан с Северо-Западной хордой, на юге – с Южной рокадой. Автомобилисты смогут проехать во все районы города, не заезжая на МКАД и Третье транспортное кольцо.

“В прошлом году мы открыли связку между МСД и СЗХ. В этом планируем соединить его с Южной рокадой. В рамках проекта в районе улицы Бехтерева будет возведено 13,3 км дорог, в т.ч. 4 путепровода и 4 подземных пешеходных перехода”, – рассказал Собянин.

Продолжается реконструкция развязок на МКАД. В этом году планируется завершить работы на четырех развязках, в том числе на Осташковской и Алтуфьевской.

На Западе Москвы построят новый, 205-метровый путепровод через железную дорогу. Также реконструируют Старо-Рублевский путепровод и улицу Ивана Франко – этот проект связан со строительством Северного дублера Кутузовского проспекта.

“Реализация этих дорожных проектов создаст водителям дополнительные маршруты передвижения по городу, уменьшит заторы и улучшит транспортную ситуацию в Москве”, – заключил Собянин.

За последние 10 лет в Москве построено 1033 километра дорог – 18% улично-дорожной сети города. В ближайшие два года в столице появится еще 188 километров дорог, 70 искусственных сооружений и 37 пешеходных переходов.