 

Шкарлет сообщил о завершении проекта “Ноутбук каждому учителю”. Гаджеты получили более 62 тыс. педагогов

14.02.2022, 10:46, Новости дня
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По его информации, было куплено 62 674 гаджета для педагогов. Министр также уточнил, что у каждого учителя теперь есть ноутбук.

“По плану, 60 тыс. ноутбуков должны получить 24 области и 10 районов Киева за счет субвенции и софинансирования от каждой из областей. Вопрос условий труда учителей продолжает оставаться среди ключевых задач государства. Совместными усилиями за короткое время нам удалось не просто обеспечить компьютерной техникой немало учителей, но и перевыполнить план”, – отметл Шкарлет.

Он добавил, что Кабмин планирует создавать достойные условий труда для педагогов.

30 декабря прошлого года Шкарлет сообщил, что сэкономленные во время реализации проекта 73,7 млн грн направили на приобретение школьных автобусов и создание надлежащих санитарно-гигиенических условий в школах.

“На эту сумму можно будет приобрести около 50 автобусов для подвоза школьников в опорные школы”, – заявил министр.

Контекст:

Правительство Украины летом 2021 года решило обеспечить ноутбуками 60 тыс. учителей. Стоимость каждого ноутбука оценивалась предварительно в 20 тыс. грн, общая сумма закупки – почти 1 млрд грн.

Министерство цифровой трансформации, СБУ и Министерство образования заподозрили коррупционный сговор в тендерах на закупку ноутбуков для учителей. Об этом глава Минцифры, вице-премьер Михаил Федоров сообщил 11 сентября.

СБУ установила лиц, которые провели переговоры с участниками IT-рынка, задействованными в покупке ноутбуков для педагогов, и договорились об увеличении стоимости гаджетов на более 30%. Об этом 13 сентября сообщил временно исполняющий обязанности начальника управления департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк.

Министерство цифровой трансформации провело экспертизу договоров по закупке ноутбуков, в результате этого стоимость гаджетов удалось снизить на 24,7 млн грн. Об этом 27 октября сообщила пресс-служба Минцифры. 

В Украине создали интерактивную карту, с помощью которой можно контролировать расход областными администрациями средств на покупку техники.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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