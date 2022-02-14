 

Единственным способом подтверждения квалификации украинских моряков станет норвежский тест – Мининфраструктуры

14.02.2022, 10:46, Новости дня
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“С 21 февраля 2022 г. заявки на проведение компьютерного тестирования принимаются только на норвежский тест Crew Evaluation System (CES) 6.0. Речь идет об экзамене на подтверждение квалификации – присвоение нового/очередного звания или подтверждение приобретенного звания (в случае недостатка соответствующего стажа)”, – говорится в сообщении.

Комментируя решение, министр инфраструктуры Александр Кубраков отметил, что переход исключительно на CES-тестирование изначально являлся ключевым приоритетом. Однако ввиду реакции отрасли в ноябре 2021 года было принято консенсусное решение – внедрить тест CES, оставив для моряков право выбирать между ним и украинским АСТ.

“На сегодняшний день можем смело говорить о положительной реакции украинских моряков на норвежский тест. Ведь это прозрачный инструмент, полностью исключающий любые коррупционные возможности. К сожалению, мы не можем так сказать о тесте АСТ”, – отметил он, подчеркнув, что переход на CES-тестирование еще глубже интегрирует Украину в систему современных антикоррупционных европейских практик.

В Мининфраструктуры рассказали, что с 1 февраля в сервисных центрах “Морречсервис” внедрена услуга пробного прохождения CES-теста, позволяющая пройти тестирование в аналогичных к настоящему экзамену условиях.

Систему компьютерного тестирования CES 6.0 разработала норвежская компания Seagull Maritime AS. CES-тест является одним из наиболее распространенных в мире, используется более 25 лет в более чем 350 мировых компаниях. Система содержит более 6500 вопросов с множественным выбором вариантов ответа и отвечает стандартам Международной конвенции о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 года.

С момента запуска CES-тестирования в Украине провели 188 экзаменов, из которых 118 моряки сдали успешно.

https://www.facebook.com/MinInfra.UA/posts/309352774566244

Контекст:

Министерство инфраструктуры заявляло о масштабных коррупционных сделках объемом до $150 млн в год.

“При участии должностных лиц Государственной службы морского и речного транспорта Украины и Инспекции по подготовке и дипломированию моряков создавались условия, в которых для получения положительного результата теста или получения документов нужно было платить деньги посредникам. В зависимости от должности, они требовали от $3 до $8 тыс.”, – рассказал министр инфраструктуры Аександр Кубраков.

3 августа 2021 года СБУ сообщила, что завершила передачу Государственного реестра документов моряков в Министерство инфраструктуры Украины.

Реестр документов моряков решили обновить после того, как СБУ выяснила, что он находился в руках сторонних лиц. Злоумышленники использовали реестр, чтобы требовать взятки у моряков, проходивших переаттестацию. Ежегодно они зарабатывали на этом $150 млн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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