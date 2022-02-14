 

В Сенат США внесли законопроект о санкциях против Беларуси в случае поддержки вторжения России в Украину

14.02.2022, 10:46, Новости дня
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“Сенатор Джеймс Лэнкфорд представил “Закон об ответственности Беларуси за агрессию”, чтобы удержать Беларусь от разрешения России использовать свою территорию для вторжения в Украину”, – говорится в сообщении на сайте сенатора.

Законопроект предполагает наложение санкций на Беларусь или любую другую страну, “которая поддерживает продолжающуюся неспровоцированную агрессию России против суверенитета и территориальной целостности Украины”.

Санкции предусмотрены за следующие действия:

участие совместно с Россией во вторжении в Украину;
предоставление материальной, тактической или иной поддержки российскому вторжению в Украину,
размещение российских войск, участвующих во вторжении;
работа с российским разведывательным сектором во время вторжения;
приобретение или передача летального оружия, которое используется при вторжении.

“Беларусь впускает в свою страну тысячи российских военнослужащих, к границе с Украиной. США должны дать понять, что к любой стране, которая поддержит попытки России вторгнуться на Украину, будут применены жесткие экономические и дипломатические санкции”, – прокомментировал свою инициативу Лэнкфорд.

Belarus is allowing thousands of Russian troops into their country to line the border with Ukraine. The US should make it clear that strong economic & diplomatic sanctions will be applied to any country that supports Russia’s attempts to invade Ukraine.https://t.co/X1O55HPmQO

— Sen. James Lankford (@SenatorLankford) February 11, 2022

Он добавил, что “легче остановить войну, пока она не началась, чем пытаться прекратить, когда она уже идет”.

Контекст:

Весной 2021 года Россия начала наращивать численность войск вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, объясняя это военными учениями. После нескольких недель напряженности РФ частично отвела части в места постоянной дислокации. В конце октября американские СМИ сообщили, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Позже об угрозе нового вторжения со стороны РФ неоднократно заявляли и лидеры западных стран.

18 января в Беларусь начали прибывать подразделения вооруженных сил РФ на учения “Союзная решимость – 2022”, которые начались в феврале.

В Госдепе США заявили, что обеспокоены перемещением войск РФ в Беларусь, так как таким образом Россия может “создать предлог для возможного вторжения” в Украину по нескольким направлениям. В МИД Беларуси назвали это заявление “набором фантазий и страшилок”.

Европейские депутаты и американские конгрессмены в совместном заявлении 24 января назвали оккупацией ввод российских войск в Беларусь.

Соединенные Штаты, их союзники и партнеры примут ответные меры против Беларуси, если ее территория будет использована для вторжения РФ в Украину, предупредил спикер Госдепартамента США Нед Прайс 25 января.

В Белом доме считают, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. 11 февраля, по данным The Guardian, Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.

Американские СМИ со ссылкой на военных и разведчиков сообщали, что войска РФ могут использовать девять различных маршрутов в рамках возможного полномасштабного вторжения в Украину. Среди этих возможных маршрутов указывалось и белорусское направление “для атаки с севера и окружения Киева”. 

Украинские власти полагают, что западные страны преувеличивают опасность и провоцируют панику. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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