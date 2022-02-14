“Сверху лучше видно”: Рианна и другие знаменитости, которые обожают носить высокие каблуки

В этом сезоне нам стоит ждать возвращение одного из главных трендов 70-х – обуви на огромных каблуках. Высокие каблуки обещают вернуться в моду вместе с другими символами эпохи диско. Однако некоторые звезды уже давно включили шокирующие туфли в свой гардероб. Эти знаменитости просто обожают носить высокие каблуки.

Майли Сайрус

За выходы в обуви на очень высоких каблуках Майли раньше сравнивали с Леди Гагой. Однако теперь такого рода обувь стала визитной карточной и самой Сайрус. Сейчас ее стиль отличается дерзкими образами, которые она часто дополняет необычной обувью.

Рианна

Рианна (на главном фото) – признанная икона стиля, которая всегда отличалась своей любовью к каблукам. Певица носила не только обычные модели разной высоты, но и надевала довольной странную обувь. Несколько раз ее выбор падал на шпильки в виде гвоздя или пирамиды. Рианна также любит сочетать высокие туфли в стиле “Братц” с чулками.

Леди Гага

В начале своей певческой карьеры знаменитость часто поражала публику своими странными нарядами и обувью. Эпатажными были все образы певицы, и их неотъемлемым атрибутом были туфли на высоком каблуке. При этом Леди Гага отдавала предпочтение 30-сантиметровым каблукам.

Кортни Кардашян

Миниатюрную Кортни редко можно застать в обуви не на высоком каблуке. В 2022 году она уже не раз появлялась в туфлях на гигантской платформе. Как правило, она сочетает их с короткими нарядами и как результат выглядит очень привлекательно.

Как уже признавалась сама Кортни, она отдает предпочтение подобной обуви ради того, чтобы казаться выше. Она ниже своих многочисленных сестер, что ее в значительной мере беспокоит. Поэтому девушка готова пожертвовать своим комфортом и надеть неудобные шпильки даже на прогулку, чтобы чувствовать себя уверенно.

Ева Лонгория

У Евы Лонгории рост 157 сантиметров. Поэтому во всех своих образах она использует хоть не большую, но платформу. Но чаще всего актриса отдает предпочтение каблукам выше 15 сантиметров, чтобы казаться как можно выше.

Элизабет Олсен

А вот Элизабет вполне устраивает ее рост. Однако она обожает высокие каблуки и поэтому почти всегда на них. Девушка настолько привыкла к высоте, что и в такой обуви выглядит довольно расслабленно, словно в кроссовках.

Обувь на высоком каблуке придает образу особый стиль и шарм. При этом такая обувь прекрасно подойдет как к обычной классической одежде и сделает ее более интересной, так и к откровенным и эпатажным нарядам.