Врач Шереметьева объяснила появление «бабочек в животе»

Необычное возбуждение и ощущение «бабочек в животе» знакомо многим влюбленным. Эндокринолог Екатерина Шереметьева рассказала, что является причиной романтических мурашек.

«Бабочки в животе» – не что иное, как реакция нервной системы на гормональный выброс. Эндорфин в сочетании с тестостероном и адреналином провоцирует усиление тока крови к органам брюшной полости. Мурашки, ощущение счастья и «бабочки в животе» – свидетельство не только влюбленности, но и знак от гормональной системы.

Почувствовать «Бабочки в животе» могут не только влюбленные пары, чьи отношения только начинаются и выброс дофамина проходит регулярно, но и те, кто уже давно вместе. Гормон вазопрессин, отвечающий за половое влечение, не дает чувствам и ощущениям притупиться даже после долгих лет вместе.

Екатерина Шереметьева также отметила, что влюбленным быть не только приятно, но и полезно. Влюбленные счастливы, а значит спят крепче, следят за своим физическим состоянием и пребывают в хорошем настроении, что позитивно сказывается на состоянии сердечно-сосудистой системы и здоровья в целом, пишет портал Nation News.

Источник: ren.tv