Песков рассказал о доработке внешнеполитической концепции России

Внешнеполитическую концепцию РФ доработают с учетом нынешней обстановки в мире, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрия Пескова.

По его словам, внешнеполитические документы претерпевают изменения. Так, на недавнем оперативном совещании постоянных членов Совбеза рассматривались основные контуры новой внешнеполитической концепции, передает РИА «Новости».

Песков отметил, что она будет дорабатываться, но с учетом того, что происходит сейчас. В этом плане ситуация не статична, «она развивается диалектически с нашей стороны», добавил пресс-секретарь.

Также Песков отметил, что РФ будет настаивать, чтобы идеи по гарантиям безопасности не оставались без внимания и не игнорировались. По его словам, российская сторона видит попытки направить внимание на второстепенные вопросы.

«(Президент РФ Владимир) Путин весьма последователен в своем подходе к нашим, ну хочется сказать, партнерам, но они, к сожалению, сейчас скорее оппоненты, чем партнеры. Он без обиняков прямо ставит вопросы и ожидает прямых ответов. И как в 2007 году он прямо ставил вопросы, так и в 2022 году он прямо поставил вопросы в проектах тех двух документов, которые были переданы Вашингтону и НАТО. Прямых ответов мы не получили», – сказал он.

Песков отметил, что российская сторона видит попытки направить внимание на второстепенные вопросы.

Песков заявил, что в плане разоруженческой тематики «все не очень хорошо».

Напомним, Песков заявил, что ОБСЕ должна стать универсальной организацией по безопасности, а не играть роль инструмента. В субботу в Кремле с сожалением констатировали, что высказанные США идеи по гарантиям безопасности не учитывают ключевые озабоченности Москвы.