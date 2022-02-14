 

Суд в Екатеринбурге признал виновными участников хакерской группировки Lurk

14.02.2022, 10:20, Новости дня
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Кировский районный суд Екатеринбурга нашел представленные обвинением доказательства достаточными для признания вины организатора и участников хакерской группировки Lurk в инкриминируемых им преступлениях.

«Доказательства, представленные стороной обвинения, являются допустимыми. Оценив доказательства, суд находит их достоверными, а в совокупности достаточными для признания вины подсудимых», – передает ТАСС слова судьи.

Фигуранты обвиняются в том, что путем распространения вредоносных компьютерных программ получили доступ к сетям крупных банков и иным крупным компаниям на сумму свыше 1 млрд рублей. Всего на скамье подсудимых 21 человек, еще один скрылся и находится в розыске.
В зависимости от роли каждого участникам группировки инкриминируется ч. 4 ст. 159.6 (мошенничество в сфере компьютерной информации в особо крупном размере, совершенное группой лиц), ст. 210 (организация либо участие в преступном сообществе), ч. 2 ст. 273 («Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ»), ч. 3 ст. 272 УК РФ («Неправомерный доступ к компьютерной информации»).

Ранее Тверской суд Москвы отправил под арест восемь участников хакерской группировки REvil. Сообщалось, что злоумышленники несколько лет терроризировали преимущественно американские компании. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как поимка хакеров по просьбе США скажется на отношениях с Вашингтоном.



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