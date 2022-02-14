 

СМИ: звезда “Игры престолов” Софи Тернер ждет второго ребенка

14.02.2022, 10:04, Разное
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Одна из самых скрытных пар среди знаменитостей – актриса Софи Тернер и музыкант Джо Джонас, которые недавно купили новый дом в Майами, – иногда попадает под прицел папарацци. В минувшие выходные супругов вместе с полуторагодовалой дочерью Уиллой сфотографировали на улицах Лос-Анджелеса. Как выяснили журналисты позже, семейство направлялось на обед с друзьями. 

В этот день 25-летняя Софи была длинном трикотажном платье, которое сильно облегало ее фигуру, и было нетрудно заметить округлившийся живот. Фанаты и пресса сделали вывод – Тернер снова беременна. Однако официальных заявлений пара пока не давала. 

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Публикация от sophiet (@bestsophieturner)

Напомним, что впервые Софи и Джо стали родителями в июле 2020 года. А встречаться актриса и музыкант начали в 2016-м, хотя обнародовали свои отношения лишь два года спустя. В октябре 2018-го они появились вместе на показе Louis Vuitton в Париже.

Софи и Джо были обручены более полутора лет, поэтому свадьба в Лас-Вегасе в мае 2019 года была для их поклонников долгожданным событием. Следом влюбленные решили устроить настоящее торжество уже летом во Франции, а после супруги отправились в медовый месяц в Италию. В июле 2020 года у пары родилась дочь Уилла.

Софи Тернер, беременная первым ребенкомДжо Джонас и Софи Тернер



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