Украинские военные провели учебные стрельбы на Донбассе

Подразделения отработали стрельбу с места по неподвижным целям и стрельбу на ходу. Задачей было уничтожить вражеские БМП, пушки, группу пехоты и пулеметное обслуживание. В штабе добавили, что занятия проводятся регулярно с целью усовершенствования профессиональных навыков пехотинцев.

В штабе подчеркнули, что важным элементом учений стала замена местами наводчиков-операторов с командирами БМП во время выполнении огневого задания.

“В современном бою важным элементом является взаимозаменяемость всех членов экипажа боевой машины пехоты. Каждый должен знать работу своего побратима и, в случае необходимости, выполнить его задачи”, – пояснил руководитель стрельб.

Скриншот: Операція об’єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

Контекст:

В течение 2021 года Вооруженные силу Украины провели почти 5 тыс. мероприятий боевой подготовки, из них 70 командно-штабных учений с привлечением войск и более 2,5 тыс. тактико-специальных учений разных видов.

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