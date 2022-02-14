 

Украинские военные провели учебные стрельбы на Донбассе

14.02.2022, 9:56, Новости дня
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Подразделения отработали стрельбу с места по неподвижным целям и стрельбу на ходу. Задачей было уничтожить вражеские БМП, пушки, группу пехоты и пулеметное обслуживание. В штабе добавили, что занятия проводятся регулярно с целью усовершенствования профессиональных навыков пехотинцев.

В штабе подчеркнули, что важным элементом учений стала замена местами наводчиков-операторов с  командирами БМП во время выполнении огневого задания.

“В современном бою важным элементом является взаимозаменяемость всех членов экипажа боевой машины пехоты. Каждый должен знать работу своего побратима и, в случае необходимости, выполнить его задачи”, – пояснил руководитель стрельб.

Скриншот: Операція об’єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook
Контекст:

В течение 2021 года Вооруженные силу Украины провели почти 5 тыс. мероприятий боевой подготовки, из них 70 командно-штабных учений с привлечением войск и более 2,5 тыс. тактико-специальных учений разных видов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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