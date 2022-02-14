Про любовь и про работу

14.02.2022, 10:01, Детали

Теги: Безработица, Бизнес, Работа

Накануне Дня всех влюбленных служба исследований hh.ru проанализировала более миллиона вакансий, открытых в России и в Ярославской области с начала 2022 года, и выяснила как часто и какой именно любви работодатели требуют от соискателей.

За январь-февраль 2022 года на hh.ru было открыто 16 тысяч вакансий, содержащих такое требование как любовь к чему-либо – это 1,2% от общего числа предложений о работе. В Ярославской области было открыто 132 таких вакансии, что составляет 1,1% от всех открытых вакансий в регионе.

Чаще всего «вакансии с любовью» встречаются в сферах «Продажи» (40% от всех предложений, где фигурирует фраза «любовь к»), «Начало карьеры, студенты» (21%) и «Наука, образование» (14%), реже всего – в сферах «Добыча сырья» и «Госслужба, НКО» (буквально единичные случаи).

Среди регионов наибольшая доля «любвеобильных» работодателей приходится на Москву (31% от всех вакансий «с любовью» и 2% от всех вакансий в городе), Санкт-Петербург (13% и 2% соответственно), Московскую область (7% и 1%), Краснодарский край (5% и 1%), а также на Свердловскую область, Республику Татарстан и Новосибирскую область (по 3% и 1% соответственно).

Самое распространенное пожелание в таких вакансиях – это любовь к людям (19%), причем чаще всего такое требование выдвигают к представителям сферы продаж (49%), административному персоналу (12%) и работникам индустрии гостеприимства (12%).

На втором месте – любовь к детям, такое пожелание есть в 17% вакансий «с любовью». Как правило, это работа в сфере «Наука, образование» (69%), «Домашний персонал» (32%) и «Спорт, красота» (12%).

Замыкает тройку самых распространенных требований о любви в вакансиях любовь к делу, профессии и работе как таковой – 11%. Обычно встретить такую формулировку можно в сферах «Продажи» (31%), «Медицина, фармацевтика» (15%) и «Туризм, гостиницы, рестораны» (14%).

Также в вакансиях довольно распространены такие запросы, как любовь к животным (7%). Интересно, что упоминание любви к котам, кошкам и котикам встречается в два раза реже, чем к собакам. В 2% случаев говорится о необходимости любви к общению, к продажам, к цифрам и к чистоте.

Любопытно, что в 38 вакансиях, открытых с начала года, фигурирует любовь к себе,в 32 вакансиях – любовь к деньгам, в 34 – к музыке, в 31 вакансии – к труду, в 30 – к жизни, в 25 – к путешествиям (например, в вакансии для няни). Среди единичных требований можно отметить любовь к России, к рок-музыке и даже к сериалам (причем речь идет о финансовом аналитике).

Иногда в «вакансиях с любовью» встречаются весьма необычные формулировки. Так, в предложении для личного помощника руководителя в столице прописано требование «любить Москву хоть немного». Еще одна московская компания ищет Senior Unity Developer, для которого характерна «любовь к превращению хаоса требований в порядок взаимодействующих систем». Управляющему баней в Санкт-Петербурге необходимо иметь «умопомрачительную любовь к бане и СПА», от супервайзера в Ростове-на-Дону ждут «искреннюю любовь и страсть к бренду Apple», а менеджер по работе с клиентами в Красноярске должен «любить работать в офисе на своём рабочем месте».

В большинстве случаев связь между любовью к чему-либо и рабочим функционалом вполне очевидна, например, от программистов ждут любви к чистоте кода, а от менеджеров по продажам – любви к продажам. Иногда такое требование демонстрирует особенности корпоративной культуры, например, в вакансии для директора по строительству указана любовь к природе.

Нелюбимая работа для жителей Ярославля становится привлекательнее, если за нее платить вдвое больше, выяснил в своём новом опросе по рынку труда региона онлайн-сервис по поиску работы SuperJob.

Аналитики SuperJob спросили в Ярославле тех, кто любит свою работу, готовы ли они заниматься нелюбимым делом с зарплатой в 2 раза выше, чем сейчас: 38% согласились, 34% отказались. А если бы вдруг заработок на любимой работе снизился вдвое, лишь каждый одиннадцатый остался бы на ней, 85% отказались бы трудиться на таких условиях.

Ярославцев, которые не любят свою работу, мы решили испытать вопросом: покинули бы они опостылевшее место ради работы мечты, но с зарплатой в 2 раза меньше, чем сейчас. Лишь 16% ответили положительно, 73% отказались. А если бы на горизонте маячила любимая работа, но на старом нелюбимом месте их удерживали обещанием в 2 раза повысить заработок, лишь каждый третий (35%) уволился бы, 55% отказались бы от работы мечты ради денег.

Мужчины чаще женщин делают выбор в пользу нелюбимой работы с зарплатой в 2 раза больше: «Деньги — отличный стимул, чтобы сделать работу любимой».