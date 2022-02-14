Умер режиссер фильма «Охотники за привидениями»

Канадский режиссер Айван Райтман, снявший первую и вторую части «Охотников за привидениями», скончался в США в возрасте 75 лет, сообщила семья режиссера.

Райтман скончался в субботу вечером, 13 февраля, у себя дома в Калифорнии, передает РИА «Новости».

«Наша семья скорбит в связи с неожиданной потерей мужа, отца и деда, который всегда учил нас искать магическое в жизни», – сообщили дети Райтмана.

Айван Райтман родился в Чехословакии в 1946 году. Когда ему было четыре года, семья переехала в Канаду, где Райтман вошел в мир кино. Его карьера в кинематографе началась в конце 1960-х, но популярность ему принесли фильмы 1980-1990-х. Райтман был продюсером и режиссером многих известных фильмов, среди них «Охотники за привидениями». Он также продюсировал картины «Бетховен» и «Бетховен 2», «Джуниор», «Космический джем», «Евротур», «Эволюция» и другие.