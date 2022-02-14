Валиева вышла на тренировку перед соревнованиями одиночниц на Олимпиаде

Российская фигуристка Камила Валиева вышла на тренировку в преддверии старта женского одиночного турнира на Олимпийских играх в Пекине.

Короткую программу фигуристки покажут 15 февраля, произвольную – 17 февраля, передает ТАСС.

Тем временем Международный союз конькобежцев (ISU) заявил, что будет уважать и принял к сведению решение CAS) по делу Валиевой.

«После слушания специальной комиссии CAS по арбитражным процедурам, касающимся фигуристки Камилы Валиевой (Олимпийский комитет России), ISU должным образом принял к сведению и будет уважать решение, по которому временное отстранение Валиевой остается отмененным», – передает РИА «Новости» сообщение ISU.

В ISU отметили, что организация нуждается во времени для оценки ситуации, прежде чем давать дальнейшие комментарии.

В понедельник Спортивный арбитражный суд (CAS) не удовлетворил апелляции Международного олимпийского комитета (МОК), Международного союза конькобежцев (ISU) и Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) на решение дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) снять временное отстранение с Валиевой. Спортсменка сможет выступить в личном турнире на Олимпиаде.

Напомним, Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря дала положительный результат на триметазидин. РУСАДА наложило на Валиеву временное отстранение, после апелляции спортсменки 9 февраля оно было снято. Международный олимпийский комитет, Всемирное антидопинговое агентство и Международный союз конькобежцев подали протест на решение РУСАДА. Глава Олимпийского комитета РФ Станислав Поздняков заявил, что задержка с обнародованием результатов допинг-пробы Валиевой «выглядит очень-очень странной».