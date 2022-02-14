 

Песков назвал отношения РФ и США фактически «лежащими на полу»

14.02.2022, 9:34, Новости дня
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Плюсом в работе с действующей администрацией президента США Джо Байдена является наличие определенных каналов для диалога, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что еще несколько лет назад диалог между двумя странами «был на нуле». На сегодняшний день, по его словам, в диалоге находятся главы государств, идут диалоги по другим направлениям, передает РИА «Новости». 

«Но в остальном, к сожалению, в двусторонних отношениях можно говорить только о минусе. Мы находимся на очень, очень низкой точке. Они фактически лежат на полу», – отметил Песков.

Ранее президент США Джо Байден обсудил по телефону с Владимиром Путиным «усиливающееся наращивание Россией военных сил на границах с Украиной», и предупредил, что США дадут решительный и быстрый ответ в случае «вторжения» в эту страну. 

Россия неоднократно отвергала ложные оценки о подготовке вторжения на Украину. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации РФ и позиционирования как «агрессора».

Глава МИД РФ Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что РФ готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что РФ ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.



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