Российское посольство в Киеве в целях безопасности временно переедет во Львов
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Россия временно переводит свое посольство из Киева во Львов из-за стягивания к границам Союзного государства вооруженных сил Украины. Об этом сообщил временный поверенный в делах Украины Александр Лукашик.
“Учитывая сложившуюся ситуацию и отъезд нескольких десяткой дипломатических миссий из Украины, чтобы предотвратить нежелательные последствия для наших сотрудников, посольство Российской Федерации временно покидает Киев и переезжает в крупнейший город западной части страны – Львов”, – отметил дипломат.
Лукашик не уточнил адрес российского посольства во Львове, но заверил, что оно будет осуществлять все свои функции в привычном режиме.
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