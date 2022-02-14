Российское посольство в Киеве в целях безопасности временно переедет во Львов

Россия временно переводит свое посольство из Киева во Львов из-за стягивания к границам Союзного государства вооруженных сил Украины. Об этом сообщил временный поверенный в делах Украины Александр Лукашик.

“Учитывая сложившуюся ситуацию и отъезд нескольких десяткой дипломатических миссий из Украины, чтобы предотвратить нежелательные последствия для наших сотрудников, посольство Российской Федерации временно покидает Киев и переезжает в крупнейший город западной части страны – Львов”, – отметил дипломат.

Лукашик не уточнил адрес российского посольства во Львове, но заверил, что оно будет осуществлять все свои функции в привычном режиме.

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