 

Камила Валиева допущена до соревнований на Олимпийских играх в Пекине

14.02.2022, 9:20, Разное
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Российская фигуристка Камила Валиева допущена до личного турнира Олимпиады-2022. Об этом стало известно ранним утром по московскому времени. Выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) не удовлетворила апелляции Международного олимпийского комитета (МОК), Международного союза конькобежцев (ISU) и Всемирного антидопингового агентства (WADA). 

Специальная комиссия CAS вынесла решение в арбитражном процессе в отношении российской фигуристки Камилы Валиевой. Заявления, поданные МОК, WADA и ISU, отклонены, – говорится в сообщении CAS.

CAS после всех процедур решил не принимать санкций, так как временное отстранение приведет к существенному ущербу фигурному катанию, – добавил лично от себя на пресс-конференции генеральный секретарь CAS Матье Риб.

Заседание выездной панели Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу российской фигуристки прошло накануне и продлилось семь часов. Камила дала показания по видеосвязи.

Несмотря на то, что спортсменку допустили к одиночным соревнованиям, глава пресс-службы CAS Марк Адамс заявил, что на этом разбирательства не закончатся:

Надеюсь, эти Олимпийские игры запомнят не по делу Валиевой, – приводит слова Адамса “Р-Спорт”. – Важно, чтобы все было честно, чтобы медиа могли все это освещать. Тем не менее, больше освещают соревнования, а не дело Валиевой. На Олимпиадах бывают такие случаи, но тест был сдан не здесь – его брали еще до Нового года. К сожалению, такое случилось, но надо сконцентрироваться на спорте… Если Валиевой разрешат участвовать в соревнованиях, это не будет означать, что она не замешана в допинге. Если CAS примет решение, что ей нельзя соревноваться, то это также не будет означать, что она признана виновнойТакже Адамс отметил, что, скорее всего, решение о медальных итогах командного турнира будет принято уже после окончания Игр-2022 в Пекине. 

Напомним, 25 декабря 2021 года Валиева сдала положительную допинг-пробу на триметазидин. Результаты анализов Стокгольмская лаборатория предоставила только 7 февраля во время Олимпийских игр в Пекине. РУСАДА отстранило фигуристку, но 9 февраля сняло временное отстранение. Все эти дни Валиева тренировалась наряду с остальными при поддержке своего тренера Этери Тутберидзе. Соревнования между одиночницами стартуют завтра, 15 февраля.



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