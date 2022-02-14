 

В Украине впервые за три недели заболели COVID-19 меньше 20 тыс. человек за сутки

14.02.2022, 9:12, Новости дня
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Среди заболевших 1 447 детей, 252 медработника.

Выздоровело 9 338 человек, были госпитализированы – 2 270, умерли из-за болезни – 142.

Днем ранее, 12 февраля выявили 24,5 тыс новых случаев заболевания, 11 февраля – 38,2 тыс. новых случаев, 9 и 10 февраля заболевших было более 40 тыс. за сутки. Меньше 20 тыс. заболевших за сутки в Украине в прошлый раз было 24 января. 

За все время пандемии в Украине зафиксировано 4 542 693 случаев болезни; 3 788 395 – выздоровления; 102 950 летальных исходов.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/315469300607293

По данным Минздрава, больше всего новых случаев COVID-19 подтвердили в воскресенье в Киеве (2293), Одесской (1519), Днепропетровской (1171) и Харьковской (1107) областях. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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